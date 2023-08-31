Редчайшую краснокнижную птицу сняли на видео в нацпарке Казахстана
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Змееяда, птицу, внесённую в Красную книгу, сняла фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель, передаёт BaigeNews.kz.
Хищник питается змеями, от этого и получил своё название.
"Змееяд внесён в Красную Книгу РК и в нацпарке встречается в основном в припойменной полосе. Гнездо обнаружено на одиночной туранге в равнинной пустынной части территории. На фотоловушку, установленную на гнезде змееяда с птенцом, сняты основные моменты гнездования птицы, начиная от откладки единственного яйца, вылупления птенца и его взросления до предстоящего вылета из гнезда. Как видно из видеокадров, практически вся добыча, принесённая родителями птенцу в течении двух месяцев, состояла из различных змей, начиная от змеи-стрелы до полоза. И лишь в одном случае родители угостили птенца ящерицей – агамой", - сообщили в нацпарке.
У змееяда большая круглая "совиная" голова, глаза с пронзительным взглядом. Птица прилетает в конце марта - апреле, может гнездиться как на деревьях, так и на скалах. Яйцекладка происходит в середине апреля-мае, насиживание длится около месяца, птенец вылупляется в середине-конце июня, а в июле-августе уже оперяется, вылетает из гнезда в конце августа.
В 2022 году в парке насчитывалось 12 змееядов.
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