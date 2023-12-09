Редчайший белый детёныш аллигатора появился на свет в зоопарке США

Исключительно редкий белый аллигатор — один из восьми во всём мире — появился на свет в тематическом парке Gatorland в Орландо, штат Флорида, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

У малыша, а точнее малышки, лейкизм — врождённое отсутствие пигментных клеток, не влияющее на глаза, в отличие от альбинизма.

Специалисты отмечают, что это самая редкая генетической вариация американского аллигатора.

"О боже, у нас здесь, в Gatorland, есть потрясающие новости”, — сказал Марк Макхью, президент и исполнительный директор Gatorland. — Впервые с тех пор, как 36 лет назад в болотах Луизианы было обнаружено гнездо лейцистных аллигаторов, мы имеем первое рождение настоящего белого аллигатора, когда-либо зарегистрированное у этих оригинальных рептилий".

Фото: Facebook/Gatorland Orlando

Новая белая аллигаторша и ее брат нормального окраса вылупились у родителей Джейан и Эшли еще в августе, но Gatorland держал знаменательное событие в секрете почти пять месяцев, чтобы убедиться, что детёныши выживут.

"Это невероятно особенные животные в мире рептилий, и мы очень заботимся об их безопасности", — сказал Макхью.

В настоящее время брат и сестра весят 96 граммов и чуть меньше 49 см в длину.

Фото: Facebook/Gatorland Orlando

Тематический парк Gatorland в Орландо, где живёт семья аллигаторов, теперь просит публику помочь с именем малышки длиной 49 см. По словам представителей парка, таких белых аллигаторов с лейкизмом в мире всего семь.