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Ребёнок застрял головой в заборе в ЗКО

Сегодня, 00:05
АВТОР
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ДЧС ЗКО Сегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
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Фото: ДЧС ЗКО

В ЗКО шестилетний ребёнок застрял головой в заборе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. 

Инцидент произошёл около 17:00 в посёлке Юбилейное Теректинского района. Ребёнок не мог вытащить голову из узкого труднодоступного отверстия в металлическом заборе. Спасатели сначала успокоили ребенка, затем с помощью специальных инструментов вытащили его и передали родителям.

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