Ребёнок застрял головой в заборе в ЗКО
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
122Фото: ДЧС ЗКО
В ЗКО шестилетний ребёнок застрял головой в заборе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Инцидент произошёл около 17:00 в посёлке Юбилейное Теректинского района. Ребёнок не мог вытащить голову из узкого труднодоступного отверстия в металлическом заборе. Спасатели сначала успокоили ребенка, затем с помощью специальных инструментов вытащили его и передали родителям.
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