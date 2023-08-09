Ребёнок застрял головой в заборе в ЗКО

В ЗКО шестилетний ребёнок застрял головой в заборе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Инцидент произошёл около 17:00 в посёлке Юбилейное Теректинского района. Ребёнок не мог вытащить голову из узкого труднодоступного отверстия в металлическом заборе. Спасатели сначала успокоили ребенка, затем с помощью специальных инструментов вытащили его и передали родителям.