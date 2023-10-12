Ребёнок выпал из окна третьего этажа в Караганде

Одиннадцатилетний ребёнок упал из окна третьего этажа девятиэтажки в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По данным Департамента по ЧС Карагандинской области, несчастный случай произошел вчера, 11 октября, в девятиэтажном жилом доме по улице Муканова.

"Ребёнок 2012 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже в 12:16. Мальчик госпитализирован, врачи оценивают его состояние как среднее", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ДЧС Карагандинской области, мальчик дома был с бабушкой, родители ушли на работу.

Это уже 26-ой случай выпадения детей из окон с начала 2023 года.