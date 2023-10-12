Ребёнок выпал из окна третьего этажа в Караганде
Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01Сегодня, 15:01
156Фото: ekaraganda.kz
Одиннадцатилетний ребёнок упал из окна третьего этажа девятиэтажки в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
По данным Департамента по ЧС Карагандинской области, несчастный случай произошел вчера, 11 октября, в девятиэтажном жилом доме по улице Муканова.
"Ребёнок 2012 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже в 12:16. Мальчик госпитализирован, врачи оценивают его состояние как среднее", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ДЧС Карагандинской области, мальчик дома был с бабушкой, родители ушли на работу.
Это уже 26-ой случай выпадения детей из окон с начала 2023 года.
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