Ребёнок упал с пятого на первый этаж в подъезде одного из домов в Кызылорде

Четырёхлетний мальчик упал с высоты в подъезде многоэтажки в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz. Подробности сообщили в МЧС.

"Ребёнок упал через лестничный пролёт с пятого на первый этаж. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу", - сообщили в ведомстве.

МЧС призывает взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра.