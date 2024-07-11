  • 11 Июля, 19:41
  • BAIGENEWS

Ребёнок упал с пятого на первый этаж в подъезде одного из домов в Кызылорде

Сегодня, 18:21
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21
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Фото: pxhere.com

Четырёхлетний мальчик упал с высоты в подъезде многоэтажки в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz. Подробности сообщили в МЧС.

"Ребёнок упал через лестничный пролёт с пятого на первый этаж. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу", - сообщили в ведомстве.

МЧС призывает взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра.

 

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