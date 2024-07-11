Ребёнок упал с пятого на первый этаж в подъезде одного из домов в Кызылорде
Сегодня, 18:21
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Сегодня, 18:21Сегодня, 18:21
118Фото: pxhere.com
Четырёхлетний мальчик упал с высоты в подъезде многоэтажки в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz. Подробности сообщили в МЧС.
"Ребёнок упал через лестничный пролёт с пятого на первый этаж. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу", - сообщили в ведомстве.
МЧС призывает взрослых не оставлять малолетних детей без присмотра.
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