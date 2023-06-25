Ребёнок пропал во время семейного пикника в горах

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24 июня в 15:49 поступило обращение от лесничего, который сообщил, что семейная пара отдыхала в ущелье Аюсай. С ними был ребенок (9 лет), который играл вблизи реки и потерялся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Родители самостоятельно искали его в течении 1-1,5 часа. На поисково-спасательные работы вышли 5 спасателей личного состава и 1 ед.техники. Поиск вели в двух направлениях вдоль русла реки от Аюсая в сторону БАО и по ущелью, так как родители не могли сказать точно, где последний раз находился ребенок.

В 17:30 ребенка нашли в районе БАО.