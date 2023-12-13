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Ребёнок примёрз к остановке в Астане

Сегодня, 18:15
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Школьник примёрз к остановке в Астане. На помощь мальчику пришёл прохожий, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Мальчик решил прикоснуться к металлической части павильона языком и случилось то, о чём каждого предупреждали в детстве - примерз.

Чтобы помочь ребёнку, прохожий сбегал в магазин за водой, полили ее на язык и освободил мальчика. 

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