Ребёнка ударило током на детской площадке в Павлодаре

Ребёнок, игравший на детской площадке, пострадал от удара током в Павлодаре. По словам местных жителей, над игровой зоной проходят старые линии электропередач, из-за которых один из столбов под напряжением. Родители боятся отпускать детей на улицу и просят власти срочно принять меры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Столбам больше 30 лет. Павлодарцы считают, что старые опоры нужно демонтировать, вместо них проложить сети под землёй.

"Мы уже куда только не жаловались. Жалуемся третий год. Это всё проходит под проводами. В прошлом году там сильно замкнуло, всё искрило. В прошлом году, говорят, ребёнок пострадал от тока", - рассказала жительница города Людмила Юзюк.

"Посмотрите, как провода висят. Они при ветре, при дожде начинают искрить. Не дай Бог оборвётся - всё, ребёнка убьёт. Когда дождь идёт вообще опасно, дети все хватаются за эти столбы", - возмутился житель города Сайфулла Сабаров.

Врачи детской областной больницы отметили, что летом количество детей, пострадавших от ударов током, значительно увеличивается. Ежегодно в летний период в стационар поступают от пяти до 15 подростков.

"Удар током вплоть до летального исхода может. А так это сердечно-сосудистые патологии, нарушение ритма и ожоги", - отметила заведующая приёмным отделением детской областной больницы Фариза Милушева.

Буквально месяц назад в детскую больницу поступил ребёнок, получивший удар током на улице областного центра. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, говорят врачи. В местном акимате сообщили, что по этому несчастному случаю уже провели проверку и устранили нарушение. А что касается жалобы жильцов многоэтажки, то на место выехала комиссия в составе чиновников и сотрудников Павлодарской распределительной электросетевой компании, проведён осмотр. Но жильцы, не хотят ждать решения комиссии и готовят жалобу в прокуратуру.