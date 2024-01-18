Ребёнка с редкой патологией пищевода прооперировали в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области врачи провели операцию 11-летнему мальчику с ахалазией кардия пищевода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Как отметили в ведомстве, ахалазия — это тяжелое нервно-мышечное заболевание, когда у человека появляется непроходимость пищеводно-желудочного перехода, а также прогрессирует нарушение прохождение пищи по пищеводу. Пациенты при таком заболевании чувствуют боль в грудине и теряют аппетит.
Как рассказала мама мальчика Гульнур Нуриева, в последнее время он уже мог просто подавиться водой, а после операции уже на второй день был на ногах, стал бодрым и активным.
Операцию 11-летнему пациенту провели в Центра матери и ребенка в рамках ОСМС.
По словам заведующего отделением хирургии и урологии Центра матери и ребенка Қайрата Рахимжанова, раньше такие операции проводились полостным путем, но на этот раз врачи смогли расширить пищевод ребенка с помощью видеоэндоскопического комплекса "Karl Storz" без разрезов.
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