Ребёнка с редкой патологией пищевода прооперировали в ВКО

В Восточно-Казахстанской области врачи провели операцию 11-летнему мальчику с ахалазией кардия пищевода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Как отметили в ведомстве, ахалазия — это тяжелое нервно-мышечное заболевание, когда у человека появляется непроходимость пищеводно-желудочного перехода, а также прогрессирует нарушение прохождение пищи по пищеводу. Пациенты при таком заболевании чувствуют боль в грудине и теряют аппетит.

Как рассказала мама мальчика Гульнур Нуриева, в последнее время он уже мог просто подавиться водой, а после операции уже на второй день был на ногах, стал бодрым и активным.

Операцию 11-летнему пациенту провели в Центра матери и ребенка в рамках ОСМС.

По словам заведующего отделением хирургии и урологии Центра матери и ребенка Қайрата Рахимжанова, раньше такие операции проводились полостным путем, но на этот раз врачи смогли расширить пищевод ребенка с помощью видеоэндоскопического комплекса "Karl Storz" без разрезов.