  • 13 Февраля, 19:56
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Ребёнка с особенностями били в коррекционном центре в Павлодаре

Сегодня, 18:40
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В избиении ребёнка подозревают воспитателя коррекционного центра в Павлодаре. После жалобы матери сотрудницу уволили. Женщина хочет, чтобы к ответственности привлекли и руководство учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Обратиться в полицию мать мальчика вынудило то, что она стала замечать на теле ребёнка синяки. Запросила видео в коррекционном центре, увидела поведение воспитателя и выложила ролик в соцсети.

По словам женщины, руководство центра уволило воспитательницу и извинилось. Но она хочет, чтобы ответственность понесло и учреждение. Павлодарка призвала полицейских и прокуратуру провести проверку.

В областном департаменте полиции начали досудебное расследование в отношении воспитателя. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

"Расследование взято на особый контроль руководства департамента полиции Павлодарской области", – добавили в ведомстве.

Действия воспитателя рассматривают по части 2 статьи 140 УК РК – "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Бывшей сотруднице центра грозит штраф до 160 МРП, исправительные или общественные работы или арест до 40 суток.

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