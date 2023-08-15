Ребенок выпал из окна пятиэтажки в Атырау
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
74Фото: 24.kz
Из окна последнего этажа пятиэтажного дома в микрорайоне Привокзальный г.Атырау выпала шестилетняя девочка. Несчастный случай произошёл 13 августа около 22 часов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.
"Она осталась без присмотра взрослых. Сейчас ребёнок находится в реанимационном отделении областной больницы в тяжёлом состоянии. На место выезжали четыре спасателя", — сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Накануне в МЧС Казахстана информировали, что с начала года из окон и с балконов выпали 134 ребёнка. Больше всего несчастных случаев произошло в Карагандинской области и Астане. Чаще всего дети оставались без присмотра взрослых.
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