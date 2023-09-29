Реализацию крупных инвестпроектов обсудили в правительстве Казахстана

Меры по реализации ряда крупных инвестиционных проектов рассмотрели в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

В правительстве Казахстана рассмотрели меры по реализации ряда крупных инвестиционных проектов. Участники заседания обсудили строительство железной дороги "Бахты-Аягоз" протяженностью 270 километров. Дорога позволит существенно увеличить транспортно-транзитный потенциал республики.

Также обсуждалось строительство агропроцессингового логистического хаба в Алматинской области. Проект реализуется совместно с французской компанией. Диверсифицированный центр нового формата по продажам свежих фруктов и овощей, мясной, рыбной и молочной продукции планируется открыть в рамках реализации проекта "G4 City".

На заседании обсуждены актуальные вопросы строительства газоперерабатывающего завода на месторождении "Кашаган", который будет давать экономике не менее 700 миллионов кубометров газа в год.