Реабилитационный центр для взрослых и детей открыли в Семее

Фото: пресс-службы акимата Абайской области

В Семее открыли Центр абилитации и реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Во время церемонии открытия аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что специалисты центра будут учитывать потребности каждого пациента.

"Уникальный центр создан по прямому указанию главы государства, в нём будут работать 200 специалистов. Квалифицированные специалисты будут разрабатывать индивидуальную программу для каждого пациента с использованием современных технических средств реабилитации. Центр рассчитан на 150 мест. Здесь будут использоваться инновационные подходы. Также отмечу, что благодаря поддержке главы государства, на заседании правительства будет обсуждаться комплексный план развития нашей области. Согласно плану, в области будут построены ещё два аналогичных центра", — подчеркнул аким области.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, который также участвовал в открытии центра, указал на важность его появления в регионе.

"Реабилитационный центр очень нужен области Абай. Он поможет многим детям. Его открытие было запланировано по прямому поручению президента. Он способен решить многие вопросы по реабилитации жителей региона", — отметил Ербол Оспанов.

Житель города Асылбай Аблайхан сообщил, что теперь людям с особыми потребностями не нужно будет выезжать в другие города на реабилитацию.

"Сегодня у нас открылся Центр реабилитации, мы очень этому рады. Раньше людям с ограниченными возможностями приходилось выезжать в другие города, чтобы проходить реабилитацию. Здесь есть все необходимые тренажеры, бассейн. Это очень хорошая возможность для всех нас", — отметил он.

Обслуживаться в центре общей площадью 21,7 тысячи квадратных метров будут дети с инвалидностью с психоневрологическими патологиями; дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата; взрослые с инвалидностью первой и второй групп. Необходимую помощь пациенты будут получать в условиях полустационара и стационара с временным проживанием от одного до шести месяцев для иногородних.

В блоке на первом и втором этажах выделены помещения отделения "Мать и дитя". В отделении предусмотрена реабилитация детей возрастной категории от 0 до шести лет с учетом необходимости присутствия родителей при реабилитации.

Все помещения и кабинеты оснащены необходимой медицинской мебелью и современным реабилитационным оборудованием, наиболее востребованным и выпускаемым отечественными и зарубежными производителями.

Отделения социально-педагогической реабилитации разделены на специализированные классы и кабинеты: класс кондуктивной педагогики, кабинеты Монтессори с зонированием по навыкам и возрастам, класс рисования (изостудию), игро- и сказкотерапии, креативную студию, кабинет арт-терапии, солевую шахту, релаксационную и интерактивную сенсорную комнаты, учебные классы малой наполняемости, компьютерный класс.

В отделении термогидротерапии предусмотрены помещение лечебных бассейнов с двумя лечебно-плавательными бассейнами. Имеется спортивный и актовый зал.

Помимо самого здания, здесь обустроена физкультурно-оздоровительная зона: дорожка здоровья, площадка для настольных игр, площадка для тенниса, площадка для бадминтона, гимнастическая площадка, площадка для мини-футбола.

Центр абилитации и реабилитации находится в городе Семе по адресу: улица Карагайлы, дом 110.