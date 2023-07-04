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Реабилитационный центр для детей с особенностями в развитии открыли в Караганде
В Карагандинской областной детской клинической больнице открыли реабилитационный центр для детей с особенностями в развитии в возрасте от трёх месяцев до трёх лет, передаёт BaigeNews.kz.
Получить лечение здесь смогут пациенты с патологией центральной нервной системы, а в первую очередь – с детским церебральным параличом. Таких малышей в области около тысячи.
Центр готов принять одновременно 50 пациентов. В год медпомощь получат 600 детей.
"В состав нового центра входит реабилитационное отделение с круглосуточными и дневными койками, а также центр "Қамқорлық", где будет происходить оздоровление детей. Оснащение самое современное – шунгитовая и сенсорная комнаты, соляная шахта, иммерсионная ванна, интерактивный стол, ортопедические столы и стулья, сапожки с пневмостельками, имитирующими ходьбу, аппарат иппотерапии. В двух залах ЛФК будут проходить индивидуальные занятия с детьми. Малышей учат ползать, сидеть и ходить", – рассказала замдиректора по медицинской части областной детской больницы Нина Деркач.
Набран штат специалистов – реабилитологов, логопедов, психологов, дефектологов, эрготерапевтов и специалистов ЛФК.
Курс лечения длится в среднем 21 день. Все процедуры дети получат бесплатно по системе ОСМС.
В конце года в центре планируют открыть ещё одно реабилитационное отделение для детей в возрасте от трёх до 18 лет.
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