Реабилитационный центр для детей-инвалидов хотят закрыть в Костанае

В Костанае родители возмущены закрытием реабилитационного центра для детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Несмотря на то, что клиника частная, лечение маленькие пациенты проходили по госзаказу на бесплатной основе. Однако денег из Фонда соцмедстрахования стало не хватать, и отделение признали нерентабельным.

"Были шокированы. Если куда-то записываться, придется годами ждать запись, тяжело очень попасть в реабилитацию, так как очень много особенных детей. С 2020 года реабилитацию здесь прошли 1 667 детей. Одновременно получать лечение здесь могут почти полсотни маленьких пациентов", - сказала жительница Костанайской области Валентина Пряхина.

В областном Управлении здравоохранения рассказали, что знают о закрытии и пообещали не оставить детей без помощи.