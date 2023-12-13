Реабилитационный центр для детей-инвалидов хотят закрыть в Костанае
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В Костанае родители возмущены закрытием реабилитационного центра для детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.
Несмотря на то, что клиника частная, лечение маленькие пациенты проходили по госзаказу на бесплатной основе. Однако денег из Фонда соцмедстрахования стало не хватать, и отделение признали нерентабельным.
"Были шокированы. Если куда-то записываться, придется годами ждать запись, тяжело очень попасть в реабилитацию, так как очень много особенных детей. С 2020 года реабилитацию здесь прошли 1 667 детей. Одновременно получать лечение здесь могут почти полсотни маленьких пациентов", - сказала жительница Костанайской области Валентина Пряхина.
В областном Управлении здравоохранения рассказали, что знают о закрытии и пообещали не оставить детей без помощи.
"С 1 января прекращает реабилитационную помощь железнодорожная больница. Повторюсь, мы готовы увеличить коечный фонд и оказание реабилитации на базе областной детской больницы по адресу Леонида Беды. Вот только хватит ли денег у госмедучреждения содержать реабилитационный центр, неизвестно, ведь больницы области и так обросли долгами из-за низких тарифов", - отметил руководитель Управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.