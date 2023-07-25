Разыскиваемых иностранцев не всегда будут арестовывать в Казахстане

Иностранцев, задержанных в Казахстане по запросам других стран, не всегда будет отправлять под арест. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в РК.

Омбудсмен проанализировал соблюдение прав человека при задержании в Казахстане иностранцев, находящихся в розыске.

По действующему законодательству разыскиваемые в случае их выявления в РК помещаются под арест на срок до года, пока не решится вопрос о их выдаче в страну, откуда они скрылись от правосудия. Иных мер пресечения, как подписка о невыезде, поручительство, залог, домашний арест закон к иностранцам не предусматривает.

"Иностранцы могут разыскиваться за разные преступления, включая те, по которым наказание едва превышает год лишения свободы, то есть максимальный срок содержания под экстрадиционным арестом у нас. Сам процесс выдачи тоже очень ответственный и занимает время. От иностранных властей истребуются гарантии того, что выдаваемое лицо не будет подвергнуто угрозе применения пыток, не преследуется по политическим убеждениям. В этих целях уполномоченный орган контактирует со своими иностранными коллегами, запрашивает, изучает полученные материалы и только после их тщательного рассмотрения решается вопрос об экстрадиции. Всё это время иностранный гражданин будет ожидать под экстрадиционным арестом решения, которое может и не состояться в пользу запрашивающей стороны по различным основаниям", - отметили в офисе омбудсмена.

В связи с этим Уполномоченным по правам человека проанализированы международные принципы в области прав человека, рекомендации правозащитных институтов ООН, а также передовой мировой опыт.

В результате в Генпрокуратуру направлено письмо с предложением внесения поправок в УПК, чтобы к разыскиваемым иностранцам могли применяться и альтернативные аресту меры пресечения в зависимости от каждого конкретного случая.

Генеральная прокуратура предложение поддержала, и поправки совместно будут внесены по итогам законопроектных работ.