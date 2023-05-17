Разыскиваемую в РФ сбытчицу наркотиков задержали в Актобе

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Актюбинской области совместно с пограничной службой ДКНБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданку РФ, объявленную в межгосударственный розыск, передаёт BaigeNews.kz.

Обнаружили 54-летнюю женщину в одном из частных домов Актобе. Разыскивалась она за незаконный сбыт наркотиков. При задержании женщина предъявила поддельные документы гражданки Казахстана.

"В отношении разыскиваемой заведены уголовные дела по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных почтовой оплаты, государственных наград", а также по статье "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан", - сообщает polisia.kz.

Женщина водворена в следственный изолятор, решается вопрос ее экстрадиции и выдачи правоохранительным органам РФ.