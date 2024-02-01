Разыскиваемого за ряд экономических преступлений иностранца задержали в Шымкенте

Разыскиваемого гражданина Узбекистана, объявленного в 2022 году за совершение экономических преступлений в межгосударственный розыск, задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что гражданина Узбекистана без регистрации на территории РК выявили инспекторы миграционной службы в ходе отработки “резиновых” квартир. Полицейские задержали его. Сейчас иностранец находится под стражей. Полицейские ведут работу по экстрадиции его в соседнюю страну.

Отмечается, что полицейские Узбекистана в 2022 году подали мужчину в межгосударственный розыск. Ташкентцу вменяют три статьи за совершение экономических преступлений.