Разыскиваемого за ряд экономических преступлений иностранца задержали в Шымкенте
Сегодня, 11:34
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Сегодня, 11:34Сегодня, 11:34
144Фото: Polisia.kz
Разыскиваемого гражданина Узбекистана, объявленного в 2022 году за совершение экономических преступлений в межгосударственный розыск, задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что гражданина Узбекистана без регистрации на территории РК выявили инспекторы миграционной службы в ходе отработки “резиновых” квартир. Полицейские задержали его. Сейчас иностранец находится под стражей. Полицейские ведут работу по экстрадиции его в соседнюю страну.
Отмечается, что полицейские Узбекистана в 2022 году подали мужчину в межгосударственный розыск. Ташкентцу вменяют три статьи за совершение экономических преступлений.
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