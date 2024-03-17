  • 17 Марта, 21:32
  • BAIGENEWS

Бывший гендиректор Kazakhstan Kagazy задержан в ОАЭ

Сегодня, 19:49
АВТОР
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Арман Мухатов Сегодня, 19:49
Сегодня, 19:49
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Фото: Арман Мухатов

На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Он был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год.

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