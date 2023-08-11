  • 11 Августа, 21:58
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Разыскиваемого более 15 лет кыргызстанца нашли и задержали в Астане

Сегодня, 21:32
АВТОР
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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 21:32
Сегодня, 21:32
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Полицейские задержали в Астане находящегося в межгосударственном розыске 37-летнего гражданина Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В октябре 2008 года мужчина, злоупотребляя доверием, завладел мобильными телефонами.
 
В 2010 году управлением внтуренних дел Свердловского района Бишкека злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск.

Мужчина водворён в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны. 

Решается вопрос об его экстрадиции в Кыргызстан.

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