Разыскиваемого более 15 лет кыргызстанца нашли и задержали в Астане
Сегодня, 21:32
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Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
97Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Полицейские задержали в Астане находящегося в межгосударственном розыске 37-летнего гражданина Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В октябре 2008 года мужчина, злоупотребляя доверием, завладел мобильными телефонами.
В 2010 году управлением внтуренних дел Свердловского района Бишкека злоумышленник был объявлен в межгосударственный розыск.
Мужчина водворён в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.
Решается вопрос об его экстрадиции в Кыргызстан.
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