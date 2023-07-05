Лента новостей

t.me/antikornews Сегодня, 11:55
595
Сегодня, 11:55
595
Фото: t.me/antikornews

Разыскиваемая по делу Оператора РОП поймана в Дубае

Антикоррупционной службой ранее объявлена в международный розыск бывший учредитель ТОО "Оператор РОП".

Разыскиваемая по делу Оператора РОП Шнар Муктарова задержана в ОАЭ, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на соцсети Антикора.

Муктарова подозревается в хищении в особо крупном размере. 

Она задержана в городе Дубай и заключена под стражу уполномоченными органами Объединенных Арабских Эмиратов при содействии Интерпола.

Сейчас Генеральной прокуратурой Республики Казахстан осуществляется процедура ее экстрадиции. 

Ранее межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении руководителей ТОО "Оператор РОП". 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:55
595
Поделитесь:
Наверх