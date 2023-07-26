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  • Разъярённая мать облила автомобиль пенсионера монтажной пеной в Карагандинской области
t.me/patriot_patriot Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16
88
Фото: t.me/patriot_patriot

Разъярённая мать облила автомобиль пенсионера монтажной пеной в Карагандинской области

Жительница Карагандинской области облила автомобиль пенсионера монтажной пеной за то, что он отказал её ребёнку поиграть на крыше его машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Инцидент произошёл вечером 25 июля в посёлке Шахан. Пенсионер отогнал соседского ребёнка от своего автомобиля Audi, поскольку ребёнок хотел залезть на корпус авто. По словам соседей, ребёнок хотел играть прямо на крыше машины.

Отказ пенсионера не понравился матери ребёнка, в результате чего и произошла ссора. А когда страсти улеглись, пенсионер отправился домой. Позже он обнаружил, что машина разбрызгана монтажной пеной.

В полицию уже поступило заявление от мужчины о порче имущества. Он обвиняет соседку.

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Сегодня, 12:16
88
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