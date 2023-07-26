- Разъярённая мать облила автомобиль пенсионера монтажной пеной в Карагандинской области 12:16 87
- Аким Алматы Ерболат Досаев назвал тех, кто требует его отставки 11:58 132
- Очистку алматинского озера Карасу закончат к концу сентября 11:47 118
- Смертельно опасные пауки в Баянауле: ученые провели исследования 11:46 254
- Кумис Сеитова назначена председателем комитета культуры 11:39 144
- В Казахстане проведут первый электронный аукцион на право разведки твёрдых полезных ископаемых 11:32 131
- Назначен новый глава комитета медконтроля Минздрава РК 11:20 164
- В Казахстане запретили расплачиваться мобильными переводами 11:04 377
- Ребенок оказался в реанимации после столкновения самоката с авто в Атырау 10:45 302
- Через "Хоргос" в Казахстан пытались незаконно ввезти иностранную валюту 10:34 187
- 36 млрд тенге за полгода отдали казахстанцы мошенникам 10:26 155
- Создателей Sincere System Group подозревают в руководстве финансовой пирамиды 10:05 191
- 12 миллионов тенге вернул акимат Астаны бизнесмену после вмешательства прокуроров 09:59 224
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 09:25 671
- "Астана" потерпела самое крупное поражение в Лиге Чемпионов за шесть лет 08:54 329
- В России приняли закон, который снимает запрет на убийство бездомных животных 08:37 357
- Правительство утвердило план по противодействию теневой экономике до 2025 года 08:17 333
- Пассажир покончил с cобой на борту самолёта 07:49 1202
- В KEGOC назвали причину аварии на МАЭК 07:12 404
- Чат-бот по вопросам всеобщего декларирования запустил КГД 06:29 368
- В Париже снимут столетний запрет и разрешат купаться в Сене 05:44 408
- Более 700 человек арестовали за пьяное вождение в Астане с начала года 04:53 399
- Чемпионат по теннису на колясках пройдёт в Астане 03:40 451
- Жителям Алматы установили биотуалеты из-за ограничения водоснабжения 02:25 546
- Продукты с предупреждением появятся в магазинах Павлодара 01:14 518
- В Боровом спасли женщину из Туркестанской области 00:02 600
- В Греции разбился пожарный самолёт 25.07.2023 484
- Шокирующее заявление сделал обвиняемый в убийстве сына житель Актобе 25.07.2023 1077
- Драка в бассейне в Атырау: подросток пожаловался на домогательства мужчин 25.07.2023 835
- Роженица скончалась в Алматы. Супруг винит в её смерти врачей 25.07.2023 1097
- Массовый падёж скота в Павлодарской области: названа причина 25.07.2023 827
- Дизтопливо станет дешевле для фермеров в Казахстане 25.07.2023 521
- Замглавы Национального центра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки 25.07.2023 540
- Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос 25.07.2023 614
- Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области 25.07.2023 502
- Разыскиваемых иностранцев не всегда будут арестовывать в Казахстане 25.07.2023 574
- Хлопком по спине не поможешь: хирург рассказал какие предметы часто проглатывают дети 25.07.2023 786
- Информация о ликвидации 9 действующих банков не соответствует действительности - АРРФР 25.07.2023 454
- Поставку зараженных томатов из Казахстана в Россию прокомментировали в Минсельхозе 25.07.2023 487
- Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске 25.07.2023 589
- Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане 25.07.2023 570
- Как работает морг Института судебных экспертиз в Астане 25.07.2023 582
- Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области 25.07.2023 463
- В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов 25.07.2023 450
- LVMH стала премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже 25.07.2023 482
- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан 25.07.2023 624
- Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде 25.07.2023 563
- Казахстанец, ставший одним из лучших учителей мира, рассказал как изменилась его жизнь 25.07.2023 1046
- В минуту через платежные системы Нацбанк проводятся операции на 5,6 миллиарда тенге 25.07.2023 435
- Лесные пожары бушуют в трёх провинциях Турции и в Греции 25.07.2023 493
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 3685
- Мобильное приложение для владельцев животных и покупателей согыма запустили в Казахстане 25.07.2023 562
- Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии 25.07.2023 650
- Пять иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана 25.07.2023 523
- 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам: глава государства принял министра обороны 25.07.2023 421
- ИИ научили определять дипфейки по "отсутствию крови" 25.07.2023 504
- Актюбинец разбил бокал о голову девушки-бармена 25.07.2023 885
- В Жанаозене запрещённые религиозные книги продавали в торговых центрах и на базарах 25.07.2023 481
- Нечестные госзакупки почти на 250 млн тенге провели чиновники Мангистау 25.07.2023 1906
- "Мы должны развивать детско-юношеский спорт" - министр спорта о проведении ЧМ в Казахстане 25.07.2023 523
- Приобретение Kcell рассматривают два покупателя 25.07.2023 521
- Будут ли в Казахстане строить АЭС – ответ главы Минэнерго 25.07.2023 547
- 300 семей воспользовались услугами туроператоров по программе Kids go free 25.07.2023 442
- Ребёнок выпал из окна детского сада в ВКО 25.07.2023 673
- Перекрывшим дорогу жителям дач в Конаеве пояснили причину отключения света и воды 25.07.2023 471
- В фонтане Шымкента утонул ребёнок 25.07.2023 577
- Житель Шымкента сбросил тело брата в уличный туалет, а сверху построил сарай 25.07.2023 1405
- Глава Минздрава высказалась, может ли студент-изверг из хосписа стать врачом 25.07.2023 3435
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 546
- Почти на 30 процентов выросло производство авто в Казахстане 25.07.2023 585
- Опасное лето-2023: Учёные назвали температурный предел, который может выдержать человек 25.07.2023 621
- Служба госохраны больше не обеспечивает безопасность Нурсултана Назарбаева 25.07.2023 783
- Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области 25.07.2023 662
- Самосуд над вором устроили жители Туркестанской области 25.07.2023 511
- Деньги выделены в полном объеме, а больницы не построены - премьер о проекте "Ауыл – Ел бесігі" 25.07.2023 541
- Жительница Карагандинской области обвиняет медиков в смерти сына 25.07.2023 725
- Детские аттракционы за год подорожали почти на четверть в Казахстане 25.07.2023 498
- Почти 70 казахстанцев погибли на работе за три месяца 25.07.2023 556
- В Павлодарской области продали российскую пшеницу под видом казахстанской 25.07.2023 714
- Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в коррупции 25.07.2023 679
- LOADING...
Сегодня, 12:16
88
88Фото: t.me/patriot_patriot
Разъярённая мать облила автомобиль пенсионера монтажной пеной в Карагандинской области
Жительница Карагандинской области облила автомобиль пенсионера монтажной пеной за то, что он отказал её ребёнку поиграть на крыше его машины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Инцидент произошёл вечером 25 июля в посёлке Шахан. Пенсионер отогнал соседского ребёнка от своего автомобиля Audi, поскольку ребёнок хотел залезть на корпус авто. По словам соседей, ребёнок хотел играть прямо на крыше машины.
Отказ пенсионера не понравился матери ребёнка, в результате чего и произошла ссора. А когда страсти улеглись, пенсионер отправился домой. Позже он обнаружил, что машина разбрызгана монтажной пеной.
В полицию уже поступило заявление от мужчины о порче имущества. Он обвиняет соседку.
Поделитесь:
-
Trend news
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 09:25 666
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 3658
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 545
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1579
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1730
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 729
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1165
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1359
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4586
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1057
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1470
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2495
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1239
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1133
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1080
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1292
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2102
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1076
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1269
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1521
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1451
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1222
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14344
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1143
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2792
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1682
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2113
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2497
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2159
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 19802
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2095
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1881
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2755
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2157
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6864
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2433
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7968
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2010
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2792
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2203
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2360
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29349
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4569
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2191
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7609
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3531
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2733
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3108
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3447
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2483
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2632
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3448
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6592
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2904
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2490
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5719
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5633
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3896
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4121
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2693
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4418
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3905
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2936
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2784
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2829
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14347
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3458
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2875
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3802
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4790
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3670
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 4012
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3356
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3948
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4525
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 4010
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3825
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3359
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4383
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2797
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 820
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1164
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1323
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1164
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1358
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1672
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1778
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1780
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2023
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2225
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1937
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2254
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2463
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2498
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2572
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2550
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2699
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2759
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2862
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2462
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2919
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3101
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2455
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2759
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2963
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2716
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2630
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2868
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2473
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3209
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2739
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2810
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3790
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3056
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2926
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2969
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2806
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2721
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2553
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2870
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3381
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3007
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2962
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5095
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3123
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3980
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4848
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3367
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3716
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40727
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3107
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4410
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3718
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3523
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4424
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3847
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3861
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4313
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4408
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4728
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5356
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6405
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5016
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4586
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4600
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4372
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5534
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6456
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5748
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4840
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4316
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5314
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4208
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4624
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4654
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5115
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5173
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4478
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5401
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5352