Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел

Недавний случай в одном из клубов Костаная, где девушки полностью разделись и чуть ли не устроили оргию, стали поводом для новой дискуссии о работе увеселительных заведений в Казахстане. Корреспондент BaigeNews.kz узнавал, как найти баланс между веселием и дисциплиной, и можно ли повысить нравственность у посетителей подобных заведений.

Для тех, кто не ходит в бары, рестораны и ночные клубы, особенно людей старшего поколения, подобные увеселительные заведения кажутся рассадником пороков. В свою очередь, люди молодого поколения уверены, если знать, заведения в которых следят за сервисом и порядком, то культурно отдохнуть можно и там.

Частный случай показателен

История в Костанае оставила немало вопросов, как к владельцам самого оскандалившегося заведения, так и к воспитанности посетительниц. Не такую громкую, но тоже скандальную славу имеет так называемая "Аллея баров" в Алматы. По утверждению жителей ближайших к этим заведениям домов, в барах каждую ночь происходят ужасные вещи.

"На протяжении четырех лет мы, жильцы домов рядом с барами, напротив и в их квадрате, нормально не живем. Это ад. Мы не спим до 5 утра с пятницы по воскресенье, наблюдаем драки, хулиганства, непристойные занятия в кустах в исполнении посетителей этих баров. Бывает, мы делаем до четырех вызовов патруля за ночь. Наши дворы стали общественным туалетом. Мы не чувствуем себя в безопасности. Как-то мы слышали перестрелку. Все знают, что это рассадник синтетических наркотиков, но никто об этом не говорит, хотя мы видим огромное количество использованных шприцев и презервативов", - сетует жительница домов, общественный деятель Саида Таукелева.

Стражи порядка, в свою очередь, на жалобы реагируют. По данным, которые Саиде Таукелевой предоставили в акимате Медеуского района, с начала года в районе Аллеи баров совершено 8 преступлений, которые подпадают под такие статьи как грабеж, кража, хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью. Помимо этого также полицейские составили 392 административных протокола.

"31 июля около 20 жителей обратились с жалобой на данные заведения о нарушении тишины в ночное время. На сегодняшний день по адресу проспект Назарбаева 122-124 ежедневно выставляются наряды полиции 5 сотрудников и СОБР в количестве 20 человек", - говорится в документе.

Владельцы заведений, расположенных на Аллее баров, в шоке от таких мер.

"Это выглядело как выдергивание шнуров из оборудования, а недавно был случай, когда всех диджеев просто скрутили непонятно за что и без объяснения увезли в полицию, продержали их там 3 часа. Рестораторам пришлось ехать и забирать своих сотрудников. Сотрудники МПС и СОБРа не представляются, просто залетают. Наш персонал - это обычные люди, они не привыкли, чтобы с ними там грубо обращались. Предписаний и постановлений нам не дают, на каком основании?", - пожаловалась руководитель Клуба рестораторов Казахстана Гульнара Катибаева.

Кто должен следить за порядком?

Владельцы увеселительных заведений не отрицают, что посетители - народ шумный, однако вина баров лишь косвенная. Ответственность за вое поведение после выпитого несет каждый сам.

"У органов правопорядка тоже ограниченные полномочия, и численность патрулей не такая большая, чтобы все бары охватить. По сути, проблема-то в чем? Сами бары не сильно мешают горожанам, мешают их посетители тем, что к сожалению, наши люди не готовы прийти в бар, посидеть а потом спокойно разойтись по домам. Они расходятся по району, достаточно далеко, и на скамейках продолжают шуметь", - признался владелец одного из баров в Алматы мужчина по имени Санжар.

Сегодня рестораторы, по крайней мере, в Алматы, из-за нарушений тишины и других изъянов вынуждены пачками оплачивать многочисленные штрафы, но ситуацию это не меняет.

Основательница Ассоциации рестораторов РК Зульфия Юсупова констатирует, что основная часть штрафов выплачивается за нарушение тишины, распитие алкоголя в неположенных местах - это касается незаконной установки летников.

Суммы штрафов составляют примерно 24 МРП, если нарушение происходит повторно, штрафы увеличиваются.

"У нас был случай, когда предприниматели хотлеи пойти на компромисс, но соседи были против. В итоге этому заведению пришло 385 штрафов, больше, чем дней в году, и им пришлось платить. Мы все жители города, должны дружить. Если жильцы справедливо просят тишину после 23.00, бары могут забрать посетителей из летников внутрь помещения", - сказала Юсупова.

Выход из ситуации ищут на самом высоком уровне. Так, в МВД предложили ввести но уже в Астане ограничения на работу развлекательных заведений с алкоголем в меню до 23.00, если они находятся в жилых домах, и до 02.00, если располагаются в отдельных зданиях. Рестораторы Алматы в целом готовы присоединиться к данным предложениям, но опасаются, что это создаст риск теневого бизнеса.

"Для обеспечения тишины не обязательно устанавливать запрет. Мы знаем, что некоторые коллеги наши подпольно работали в карантин, хотя был запрет. Конечно, это было нарушением, но и полезную вещь можно было бы перенять, не ограничивая время работы - тогда ставили охрану вокруг, в том числе и во дворах домов, и это сработало, было тихо вокруг", - считает Санжар.

Впрочем, в данном случае альтернативой сокращению времени работы остается полное закрытие подобных заведений, что уже несет немало других рисков.

"У предпринимателя есть обязательства - выплата зарплаты сотрудникам, он вкладывал, чтобы отбить средства и создать бизнес, который привлекает в том числе туристов. Он платит налоги, а тут его закрывают, штрафуют, кассовые разрывы не позволяют ему развиваться. Да, есть недобросовестные, но больше добропорядочных. Маленький бар - это как минимум 5 человек, а есть админы, официанты. На 16 баров приходится около 100 работающих человек. В случае закрытия люди останутся без работы, тем более и сегодня у рестораторов финансовая подушка отсутствует, что заработали - отсюда и раздали людям зарплату", - отметила Зульфия Юсупова.

Она добавляет, что обвинять только посетителей заведений в том, что он себя плохо ведут, в корне неверно. Ведь, уровень культуры посетителей заведения все-таки зависит от статуса и системы безопасности самого заведения.

"Соседям мешает не музыка в барах, а люди. На Алее баров может одновременно быть до 5 тысяч человек, и все пьяные, кричат, веселятся, поют песни, и это мешает жителям ближайших домов. Мы в крайние два месяца каждую ночь говорим: "Не кричите, пожалуйста". Конечно, мы так распугали своих гостей, но мы продолжаем напоминать о том, что мы живем в цивилизованном обществе, и у нас есть соседи", - говорит Санжар.

С тем, что проблему нужно решать, причем срочно, согласны и рестораторы, и общественность. И меры нужно предпринимать не только на территории самих заведений, но и в близлежащих от них кварталах.

Алматинские рестораторы заявили, что готовы следить за дисциплиной своих гостей как внутри помещения, так и на близлежащих улицах и дворах, организовав дежурства. Также рестораторы готовы организовать специальный фонд, чтобы накапливать в нем средства на благоустройство города, в случае нарушений со стороны их посетителей.

Общественники, в свою очередь, предлагают дополнить эти меры такими пунктами, как признание увеселительных заведений с алкоголем местами с повышенной криминогенной обстановкой, предлагают усилить видеонаблюдение и ввести возможность закрытия заведения в случае, если за месяц на него поступило не меньше 5 коллективных жалоб за нарушение тишины.