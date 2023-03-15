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Развод при наличии детей: правила хотят изменить в Казахстане
Правила бракоразводного процесса при наличии в семье детей хотят изменить в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Депутаты cената в первом чтении одобрили проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы".
Одна из новелл законопроекта связана с расширением круга дел, рассматриваемых ювенальными судами. Гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей планируют передать в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.
Также будут расширены полномочия суда апелляционной инстанции по рассмотрению дела по существу без возврата в суд первой инстанции.
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