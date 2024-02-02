Развитие региона обсудил с журналистами аким Акмолинской области

В акимате Акмолинской области состоялся брифинг главы региона Марата Ахметжанова, который подвёл итоги социально-экономического развития за 2023 год и обсудил с журналистами планы развития, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие руководители областных управлений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и экономики.

Марат Ахметжанов, поздравив представителей СМИ с Национальным днем печати, отметил важность доступности и открытости госорганов перед обществом и СМИ.

"В конце прошлого года на встрече с вами я заверил, что буду регулярно информировать о проводимой работе и дальнейших планах. Сегодня, подводя итоги прошлого года, можно отметить, что по основным социально-экономическим показателям области наблюдается положительная динамика", - отметил аким.

Спикер выделил основные направления для дальнейшего развития региона – сельское хозяйство, предпринимательство, привлечение инвестиций, развитие туризма, улучшение инфраструктуры и развитие пристоличных населённых пунктов.

"Президент страны подчёркивает важность сконцентрированного развития обрабатывающего сектора для создания прочного промышленного каркаса. В этом контексте необходимо обеспечить 17%-ный рост объемов производства, что составляет 250 млрд тенге ежегодно, с целью достижения двукратного роста в обрабатывающей промышленности. Для этого следует провести анализ загрузки промышленных предприятий и разработать меры по их увеличению. Также необходимо увеличить посевные площади масличных культур практически в два раза и создать прочную кормовую базу, что позволит увеличить рост поголовья сельхозживотных", - сказал Ахметжанов.

Аким области отметил, что одной из главных задач является достижение 70% доли переработанной сельхозпродукции в течение трёх лет. В этом году также требуется увеличение привлечения инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на территории региона.

"Важной задачей остаётся разработка Стратегии развития туризма на ближайшие 5 лет, учитывающей особенности региона, а также внедрение рейтинга акимов районов и городов для оценки эффективности их работы. В целом, для успешного достижения поставленных задач требуется применение новых подходов и максимальная мобилизация ресурсов", - добавил руководитель региона.

Встреча продолжилась ответами на вопросы представителей СМИ.

Одной из самых обсуждаемых стала тема экологии. Перечень экологических проблем региона достаточно велик – загрязнение атмосферного воздуха в городе, воды и почвы. Журналисты обратили внимание главы региона на выбросы в атмосферу в городах Макинск и Щучинск, несанкционированные свалки в Аршалынском районе и другое.

Представителей СМИ также волновали темы здравоохранения и образования.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики были заданы вопросы о строительстве ТЭЦ в областном центре, газификации, энергообеспеченности Зерендинского района.

На все поставленные вопросы Марат Ахметжанов дал исчерпывающие ответы. Всего на брифинг аккредитовались более 30 представителей СМИ и блогеров.