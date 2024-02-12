Разрушительных землетрясений в Алматы не ожидается - сейсмологи

Сейсмическую ситуацию в Алматы обсудили в региональной службе коммуникаций. Как отметил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Даулет Сарсенбаев, разрушительных землетрясений в мегаполисе не ожидается, передаёт BaigeNews.kz.

"По заключению наших специалистов, по данным нескольких научных направлений, изучающих процессы в земной коре, и наблюдая около 200 параметров “разрушительных” землетрясений магнитудой 5.5 и более на территорий Алматинского сейсмоактивного района не ожидается", - сообщил Сарсенбаев.

Комиссия по оценке сейсмической ситуации ежегодно даёт свою оценку положению в регионе.

Спикер также отметил, что юг и юго-восточный Казахстан находятся в регионе повышенной сейсмоопасности. Алматы расположен в предгорье, что также является фактором дополнительной опасности сейсмо-обусловленных процессов.