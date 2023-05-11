Разрушение дороги талыми водами в Жетысу: Генпрокуратура начала расследование

Фото: МЧС РК

Прокуратура области Жетысу выявила нарушения при строительстве автомобильной дороги в Кербулакском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

7 марта в Кербулакском районе в результате смыва талых вод частично разрушилась и пришла в непригодность автомобильная дорога по направлению к станции Малайсары.

Прокурорская проверка выявила грубые нарушения при проведении ремонтных работ. Изначально они были проведены под видом текущего ремонта, что позволило государственному органу провести госзакупки без проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Это исключило контроль со стороны технического и авторского надзора.

"В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество проведенных работ. Прокуратура в действиях должностных лиц государственных органов усмотрела признаки уголовного правонарушения, нанёсшие вред государству и повлекшие тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба", - говорится в сообщении.

По данному факту 3 апреля начато досудебное расследование по статье 361 части 4 пункта 3 Уголовного кодекса РК - "Злоупотребление должностными полномочиями", которое ведут специальные прокуроры.