Разрушающийся мост через дамбу в СКО может оставить область без воды

Жители Северо-Казахстанской области могут остаться без питьевой воды. Причиной может стать разрушение моста через дамбу, которая снабжает водой Петропавловск и районы региона. Так называемый путепровод Сергеевского гидроузла срочно нуждается в ремонте и есть риски того что под тяжестью многотонных грузовиков конструкция может не выдержать, считают в областном филиале "Казводхоз", передает корреспондент BaigeNews.kz.

В Северо-Казахстанской области путепроводы двух гидроузлов находятся в аварийном состоянии. Речь идет о дамбах на Сергеевском водохранилище и в Петропавловске. Капитального ремонта здесь пока не предвидится. И, чтобы продлить их срок эксплуатации, специалисты предпримут кардинальные меры. Недобросовестных грузоперевозчиков будут штрафовать автоматические системы, которые установят на мосту водохранилища.

Гидроузел в районе Шал акына введен в эксплуатацию в 1969 году. Сооружение выполняет функции дамбы, насосной-, гидроэлектростанции с двумя действующими генераторами и автодорожного моста. Но на протяжении более полувека капитального ремонта сооружения не проводили. В 2022 году на стратегическом объекте провели полное обследование.

"Дали рекомендации установить знаки для большегрузных авто. В день здесь проезжает более трехсот машин. И они соблюдают грузовую нагрузку. На автодорожный мост идет большая нагрузка. Из-за чего разрушаются т-образные балки. Бетон крошится. Мы не имеет права останавливать машины. Мы только выполняем рекомендации, установили знаки", - рассказал директор Сергеевской ГЭС Бакытжан Амантаев.

Специалисты говорят, что вибрации от потока воды отражаются и на здании гидроузла. В некоторых местах даже появились трещины, из которых сочится вода.

"На Сергеевском мосту установлен знак ограничения общей массы в 32 тонны. Однако большегрузные транспортные средства, передвигающиеся по мосту, этих правил не соблюдают, что приводит к дальнейшему разрушению моста. Разрушение может спровоцировать остановку работы гидроузла, а уже это приведёт к экологической катастрофе. Мы можем остаться без питьевой воды. Сам мост рассчитан на грузоподъемность в 60 тонн. Но уже прошло более пятидесяти лет срока его эксплуатации. Есть усталость металла, бетона, всех других элементов сооружения. По мосту ежедневно проходит несколько сотен грузовых машин с весом до 100 тонн. Проблема очень серьезная. Поэтому нужно принять жесткое решение", - отметил директор СКФ РГП "Казводхоз" Шугаип Ибатуллин.

Нарушителей установленных норм проезда по путепроводу будут наказывать штрафами. Определение недобросовестных водителей ляжет в обязанность электронных весов. Их установят на обоих концах моста. Два комплекса начнут автоматически исчислять вес большегрузного транспорта, который пересекает мост. И в случае перегруза, за нарушение владельцу многотонника придется раскошелиться.

"По программе Дорожная карта по контролю за большегрузами автотранспортных средств на путепроводе запланированы работы по установке двух комплексов автоматической системы исчисления, - пояснил руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ акимата района Шал акына СКО Рустем Маркасарин. - Дорога республиканского значения, а значит весы установят за счет АО "Казавтожол". Систему запустят уже в этом году. На проект потратят порядка 40 миллионов тенге".

Что касается автодорожного путепровода на петропавловском гидроузле, то его за сутки пересекают порядка восемьсот авто. Специалистам придется принять кардинальные меры и полностью закрыть движение грузовых машин по нему.

"Для этого мы сейчас готовим проект письма от министерства. Закрыть движение по мосту полностью и до начала паводка эти знаки должны быть уже установлены, - подчеркнул Шугаип Ибатуллин. - И они должны действовать до проведения капитального ремонта моста. Мы готовим запрос из бюджета на проведение детального обследования моста сергеевского гидроузла. Это обойдется в 100 миллионов тенге. Порядка двухсот элементов надо будет обследовать. Позже уже изготовить ПСД на проведение капремонта. По петропавловскому гидроузлу на обследование автодорожного моста нужно порядка 38 миллионов. Активно работаем сейчас над этим. Думаю, до начала паводка работы нужно провести".

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