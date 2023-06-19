Разрубленные на куски тела кошек в отлове Шымкента: Спецкомиссия проверяет инцидент

Фото: otyrar.kz

В Шымкенте создана специальная комиссия по проверке инцидента с бродячими животными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Информация касательно видеоролика с пункта временного содержания отловленных животных, расположенного ж/м Бадам Енбекшинский район (частная территория, находящаяся в аренде у ветеринарной службы).

По данному факту по поручению акима города для объективной и правовой оценки создана специальная комиссия с участием представителей соответствующих органов.

В ходе осмотра выявлены ряд нарушений:контактирование больных особей со здоровыми, ​несвоевременный вывоз и утилизация биоматериалов животных.

​В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия. Ситуация на контроле комиссии.