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  • Разрубленные на куски тела кошек в отлове Шымкента: Спецкомиссия проверяет инцидент
otyrar.kz Сегодня, 07:57
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Сегодня, 07:57
359
Фото: otyrar.kz

Разрубленные на куски тела кошек в отлове Шымкента: Спецкомиссия проверяет инцидент

В Шымкенте создана специальная комиссия по проверке инцидента с бродячими животными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Информация касательно видеоролика с пункта временного содержания отловленных животных, расположенного ж/м Бадам Енбекшинский район (частная территория, находящаяся в аренде у ветеринарной службы).

По данному факту по поручению акима города для объективной и правовой оценки создана специальная комиссия с участием представителей соответствующих органов.

В ходе осмотра выявлены ряд нарушений:контактирование больных особей со здоровыми, ​несвоевременный вывоз и утилизация биоматериалов животных.

 ​В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия. Ситуация на контроле комиссии.

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Сегодня, 07:57
359
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