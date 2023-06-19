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  • Разрубленные на куски тела кошек: полиция Шымкента ведёт расследование
Instagram Сегодня, 19:01
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Сегодня, 19:01
245
Фото: Instagram

Разрубленные на куски тела кошек: полиция Шымкента ведёт расследование

Казнет возмутила невероятная жестокость шымкентской службы отлова, передаёт BaigeNews.kz. Напомним, в Сети разлетелось жуткое видео котёнка, которому отрубили голову и лапки.

17 июня в ходе мониторинга социальных сетей и СМИ сотрудники ДП Шымкента выявили публикацию о жестоком обращении с животными.

На ситуацию отреагировали и в полиции.

"По факту УП Енбекшинского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 316 УК РК “Жестокое обращение с животным”. Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ДП города.

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Сегодня, 19:01
245
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