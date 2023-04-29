- Триллером обернулся матч Бублика против седьмой ракетки мира 08:49 51
- В Атырау, Актобе и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08:18 136
- В ВКО пенсионерку наказали за нецензурную брань на рынке 07:36 259
- В WhatsApp появится новая функция 06:54 296
- Настольную игру по мотивам романа "Путь Абая" создала школьница 05:20 348
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 04:15 311
- Imanbek выпустил трек с культовой британской рок-группой 03:09 583
- Январские события: осуждены участники и организаторы беспорядков в Таразе 02:21 373
- Передвижение военной техники по Алматы прокомментировали в Минобороны 01:48 390
- Разрешение на проезд по Китаю перевозчикам РК будет выдаваться на пунктах пропуска 00:38 527
- Задержан мужчина, избивший девочку в Кентау 28.04.2023 436
- Конференцию ТюркПА по миграционным вопросам предложил провести Кошанов 28.04.2023 403
- Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура 28.04.2023 461
- Приём заявлений на ЕНТ начался в Казахстане 28.04.2023 450
- Форум на тему развития новых медиа прошёл в столице 28.04.2023 439
- ТЭЦ Лисаковска нуждается в ремонте 28.04.2023 544
- 32 камеры видеонаблюдения для обнаружения пожаров установили в Астане 28.04.2023 402
- Алименты: почему отцы "отворачиваются" от своих детей, и что делать матерям 28.04.2023 540
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 505
- Стало известно, когда завершится капремонт трассы "Кызылорда - Жезказган" 28.04.2023 741
- Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова 28.04.2023 1170
- Бердибек Сапарбаев стал почётным гражданином Актюбинской области 28.04.2023 829
- Два ружья и винтовку изъяли у жителя области Жетiсу 28.04.2023 461
- Сакральные места, мини-Кааба и солёное озеро. За что туристы любят Кызылординскую область 28.04.2023 1038
- Заморозки прогнозируют в Астане и семи областях 28.04.2023 570
- Четверо граждан КНР устроили пьяный дебош в аэропорту Алматы 28.04.2023 690
- "Эффект домино" - экономист о том, как повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции 28.04.2023 525
- Найдено решение проблемы пробок в Алматы 28.04.2023 921
- Девочка выпала из окна пятого этажа в Павлодарской области 28.04.2023 646
- С отсрочкой можно будет оплатить за проезд по платным дорогам 28.04.2023 640
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 542
- Преступность выросла в Астане, но снизилась в Алматы - статистика 28.04.2023 905
- 170 исторических памятников в стране получат QR-коды 28.04.2023 527
- Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы 28.04.2023 666
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 590
- "Девушки эмоциональны" — гроссмейстер Гульмира Даулетова о скандалах в шахматах, себе и турнирах 28.04.2023 545
- Нацпарки страны станут доступнее для лиц с ограниченными возможностями 28.04.2023 565
- Средняя зарплата рядовых спасателей возросла до 200 тысяч тенге - Юрий Ильин 28.04.2023 568
- Водителей электросамокатов обяжут иметь права и носить шлемы в Казахстане 28.04.2023 615
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 998
- На День столицы казахстанцы будут отдыхать 4 дня 28.04.2023 614
- Наши дети будут еще активнее участвовать в турнирах – Тимур Турлов 28.04.2023 648
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 972
- Французский министр, глава ФИФА, президент Таджикистана — напряжённый график встреч Токаева опубликовала Акорда 28.04.2023 830
- Наборы для пикников, еда и садовые заборчики: что покупают казахстанцы в интернете к 1 мая 28.04.2023 553
- Акимат Астаны создавал административные преграды для предпринимателей - Антикор 28.04.2023 590
- Сотрудники МЧС спасли почти 9 тысяч казахстанцев с начала года 28.04.2023 601
- По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел 28.04.2023 601
- Кредит на 9,5 миллиона тенге оформили мошенники на женщину через AnyDesk 28.04.2023 710
- 380 туроператоров имеют лицензию на работу в Казахстане 28.04.2023 606
- Рыба за три миллиона: житель ВКО заплатит крупный штраф за незаконную ловлю 28.04.2023 1187
- Министры обороны Казахстана и Китая обсудили военное сотрудничество 28.04.2023 781
- ChatGPT готов поддержать казахоязычный медиа-контент 28.04.2023 678
- На шымкентской ТЭЦ начали капитальный ремонт 28.04.2023 668
- Фоторепортаж: открытие парка дружбы Казахстана и Турции в Анкаре 28.04.2023 646
- Качественного контента на казахском языке стало больше — Дархан Кыдырали 28.04.2023 861
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 800
- Парк дружбы Казахстана и Турции открыли в Анкаре 28.04.2023 696
- Сколько иностранцев работают в Казахстане, рассказали в Минтруда 28.04.2023 636
- Правила проезда по платным дорогам изменятся в Казахстане с 8 мая 28.04.2023 820
- Юлия Путинцева уступила обладательнице "Большого шлема" в Мадриде 28.04.2023 682
- На 100 миллиардов тенге, изъятых у коррупционеров, построят более 70 школ — правительство 28.04.2023 641
- В Караганде приостановка ипотечных программ ударила по бизнесу 28.04.2023 702
- 60-летняя жительница Арыси зарабатывает на жизнь укрощением трактора 28.04.2023 997
- Эрдоган впервые появился на публике после сообщений о недомогании 28.04.2023 960
- Известный казахстанский певец попросил у Сабины Алтынбековой крупную сумму денег 28.04.2023 1893
- Бакланы угрожают экосистеме в Павлодарской области 28.04.2023 2642
- Очистить Есиль от гниющих трупов просят фермеры акмолинских сёл 28.04.2023 1169
- Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае 28.04.2023 995
- В Алматы загорелся сухостой на склоне горы Мохнатка 28.04.2023 737
- Погром блогеров не за горами – экономист 28.04.2023 1228
- Эксперт о поправках в Налоговый кодекс РК: Правительство хочет быстро повысить собираемость налогов 27.04.2023 921
- Актюбинская область экспортировала виски более чем на 400 тыс. долларов 27.04.2023 799
- Шкаф упал на девочку в школе Кызылорды: ребёнок находится в тяжёлом состоянии 27.04.2023 1672
- Строить мусороперерабатывающий завод хотят в Семее инвесторы из Германии 27.04.2023 963
- Массовая стерилизация бродячих животных едва не привела к гибели собак в Актобе 27.04.2023 781
- Битум горит в Костанайской области, огонь охватил два гектара 27.04.2023 781
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 4411
- Мощность Капчагайской ГЭС значительно увеличат - глава "Самрук Казына" 27.04.2023 855
- Нарушения в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена выявила рабочая группа КМГ 27.04.2023 760
Разрешение на проезд по Китаю перевозчикам РК будет выдаваться на пунктах пропуска
Казахстанские перевозчики получили возможность оформлять так называемый "иностранный бланк разрешения" или "дозвол" прямо при прохождении государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.
Электронный сервис CarGoAlem по выдаче этих документов запущен 26 апреля на цифровой платформе Qoldau. Ранее на платформе Qoldau был размещён сервис электронной очереди CarGoRuqsat, вкупе с которым новый сервис позволяет перевозчикам экономить и финансовые, и временные ресурсы.
"То есть, если раньше компании получали такие бланки заранее, а часто брали их с большим "запасом" на всякий случай, то сейчас получать разрешение будут уже те, кто ранее занимал электронную очередь в CarGoRuqsat и непосредственно уже при пересечении государственной границы. При этом уже на стадии оформления брони на пересечение границы данные заявителя в онлайн-режиме подвергаются форматно-логическому контролю со стороны госорганов", — сообщили в КГД.
Данный проект стартовал в пилотном режиме до марта 2024 года и применяется только в отношении перевозок в Китай.
"В соответствии требованиями пункта 25 правил применения разрешительной системы, полученные и использованные иностранные разрешения подлежат возврату в инспекцию транспортного контроля по месту регистрации перевозчика", — напомнили в КГД.
-
Trend news
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 04:15 311
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 505
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 590
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 998
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 972
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 800
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 4410
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 1734
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 982
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 803
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 27767
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 1777
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1137
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 1362
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 5702
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 1398
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1230
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1162
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1337
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1342
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 2905
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 1485
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1423
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 2592
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1302
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 1471
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 2932
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 6549
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 54022
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 1711
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3282
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6140
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 1655
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 1852
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 1813
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 1636
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2192
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 3562
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 6872
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 2882
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2304
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 2487
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2486
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 5505
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3331
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 2926
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3487
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 5975
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 38575
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3534
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3221
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3209
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 9840
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 3749
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 3760
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 3843
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3404
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 3590
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 3605
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 3981
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 3550
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3214
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 3549
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 3912
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 3970
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 4179
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 3326
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 4034
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 4084
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 4121
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 3475
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 3739
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 13271
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 3528
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 3656
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 3611
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 3938
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 4107
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 5068
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 3925
-
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 542
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 1450
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1312
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 1652
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2113
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 1927
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2040
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2189
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2274
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2172
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2180
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2520
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 2720
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 2713
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 3217
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3458
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3603
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3428
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4221
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3640
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3283
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3595
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 5967
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 3642
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 3666
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3375
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 3697
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3309
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3322
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 3556
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 3888
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3513
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3547
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 3700
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3288
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4341
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3416
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 3731
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4109
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3536
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3197
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 3701
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 3589
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3593
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 3609
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4007
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4313
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 3980
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3571
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 3935
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 3533
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4298
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 3663
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 3639
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3482
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 3694
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4046
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4083
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3374
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3213
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4233
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 3630
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3527
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4107
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5407
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4325
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 3596
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3480
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3427
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3388
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3524
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 3679
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 3690
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3477
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3146
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 3745
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 3670
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 3774
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 4482
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 3942