Разрешение на проезд по Китаю перевозчикам РК будет выдаваться на пунктах пропуска

Фото: КГД

Казахстанские перевозчики получили возможность оформлять так называемый "иностранный бланк разрешения" или "дозвол" прямо при прохождении государственной границы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Электронный сервис CarGoAlem по выдаче этих документов запущен 26 апреля на цифровой платформе Qoldau. Ранее на платформе Qoldau был размещён сервис электронной очереди CarGoRuqsat, вкупе с которым новый сервис позволяет перевозчикам экономить и финансовые, и временные ресурсы.

"То есть, если раньше компании получали такие бланки заранее, а часто брали их с большим "запасом" на всякий случай, то сейчас получать разрешение будут уже те, кто ранее занимал электронную очередь в CarGoRuqsat и непосредственно уже при пересечении государственной границы. При этом уже на стадии оформления брони на пересечение границы данные заявителя в онлайн-режиме подвергаются форматно-логическому контролю со стороны госорганов", — сообщили в КГД.

Данный проект стартовал в пилотном режиме до марта 2024 года и применяется только в отношении перевозок в Китай.

"В соответствии требованиями пункта 25 правил применения разрешительной системы, полученные и использованные иностранные разрешения подлежат возврату в инспекцию транспортного контроля по месту регистрации перевозчика", — напомнили в КГД.