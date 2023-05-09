Разработка угольного разреза уничтожила пастбища в Костанайской области

Разработка угольного разреза уничтожила озёра и пастбища в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Разрез площадью в несколько гектаров расположен вблизи села Кушмурун в Аулиекольском районе. По словам местных жителей, вместо перерытой земли здесь была равнина. Как сообщают в комитете геологии, запас бурого угля в этом месте превышает 26 миллиардов тонн. В 2015 году разработкой карьера занимались два предприятия.

"Скота домашнего здесь очень много погибло. Весной вот эти овраги заполняет вода. И всё это превращается в болото. Мы требуем, чтобы те, кто здесь всё перерыл, разравнял и сделал, как было раньше", — говорит житель Кушмурун Нурлыбай Айтжанов.

Добывающие предприятия перекрыли реку. Из-за этого водоём начал пересыхать. А озеро, в котором сельчане ловили рыбу, осушили. Для этого сделали траншею. Каждый год она расширяется. И скот по дороге на пастбище не может её преодолеть. Однако местные жители и приезжие экологи разошлись во мнениях.

"Скоту теперь негде пить, нет пастбищ, и естественно, думаю, из ямы идёт радиация. Специалисты приехали и измерили", — рассказал местный житель Владислав Ильин.

"Экологи проверяют, в первую очередь воздух и воду, есть ли загрязнение от производства. Если бы оно было на самом деле, то мы бы об этом сказали. Но пока негативного влияния мы не видим", — говорит руководитель отдела департамента экологии Костанайской области Зияда Бисакалова.

Несмотря на отсутствие видимого вреда экологии, договор с предприятиями в прошлом году всё же расторгли из-за несоблюдения социальных и финансовых требований. В Мининдустрии нашли решение — разрез планируют передать другим бизнесменам через аукцион.