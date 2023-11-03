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Разработать хартию тюркского мира предложил президент Узбекистана на саммите в Астане

Вчера, 13:05
АВТОР
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Акорда Вчера, 13:05
Вчера, 13:05
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Фото: Акорда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Астане, предложил разработать хартию тюркского мира, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшнем саммите, который проходит под названием "Тюркская эра" хочу выдвинуть следующее предложение, направленное на дальнейшее расширение наших многосторонних и долгосрочных связей. Первое, наша главная цель – укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках Организации, чтобы совместно эффективно преодолеть все преграды.

В этой связи считаю необходимым разработать хартию тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов. Их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности. Предлагаю подготовить эту своеобразную символическую энциклопедию с участием ведущих ученых и экспертов сферы", - сказал президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также выразил мнение, что  организация тюркских государств  должна активизировать работу по созданию Тюркского банка развития.

"В эти дни начинает работу Тюркский инвестиционный фонд в целях усиления промышленной кооперации между нашими государствами и реализацию крупных инвестиционных проектов. На следующем этапе мы должны также активизировать работу по созданию Тюркского банка развития. Мы готовы разместить это финансовое учреждение в Ташкенте", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств. Глава государства отметил равное взаимодействие тюркского мира с глобальными державами.

 

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