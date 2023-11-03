Разработать хартию тюркского мира предложил президент Узбекистана на саммите в Астане
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Астане, предложил разработать хартию тюркского мира, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшнем саммите, который проходит под названием "Тюркская эра" хочу выдвинуть следующее предложение, направленное на дальнейшее расширение наших многосторонних и долгосрочных связей. Первое, наша главная цель – укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках Организации, чтобы совместно эффективно преодолеть все преграды.
В этой связи считаю необходимым разработать хартию тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов. Их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности. Предлагаю подготовить эту своеобразную символическую энциклопедию с участием ведущих ученых и экспертов сферы", - сказал президент Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев также выразил мнение, что организация тюркских государств должна активизировать работу по созданию Тюркского банка развития.
"В эти дни начинает работу Тюркский инвестиционный фонд в целях усиления промышленной кооперации между нашими государствами и реализацию крупных инвестиционных проектов. На следующем этапе мы должны также активизировать работу по созданию Тюркского банка развития. Мы готовы разместить это финансовое учреждение в Ташкенте", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств. Глава государства отметил равное взаимодействие тюркского мира с глобальными державами.
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