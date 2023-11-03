Разработать хартию тюркского мира предложил президент Узбекистана на саммите в Астане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств, проходящем в Астане, предложил разработать хартию тюркского мира, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшнем саммите, который проходит под названием "Тюркская эра" хочу выдвинуть следующее предложение, направленное на дальнейшее расширение наших многосторонних и долгосрочных связей. Первое, наша главная цель – укрепление принципов взаимного уважения, доверия и открытости в рамках Организации, чтобы совместно эффективно преодолеть все преграды.

В этой связи считаю необходимым разработать хартию тюркского мира, которая отразит единство и сплоченность тюркских народов. Их великое прошлое, богатую культуру и исконные ценности. Предлагаю подготовить эту своеобразную символическую энциклопедию с участием ведущих ученых и экспертов сферы", - сказал президент Узбекистана.