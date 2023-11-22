Разобраться с "инфоцыганами" просят государство казахстанцы

Онлайн петицию с требованием пресечь деятельность "инфоцыган", продающих бесполезные информационные продукты, запустили в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"С развитием соцсетей в республике усиливается влияние блогеров и инфлюенсеров. При этом мы сталкиваемся с явлением, которое характеризуется как "инфоцыганство". Инфоцыгане предлагают информационные продукты (гайды, курсы, книги) на онлайн-площадках, но, к сожалению, зачастую эти продукты лишены практической ценности. Они выдают себя за инфобизнесменов, бизнес-тренеров, коучей и мотиваторов, обещая аудитории финансовый рост, духовное просветление и "успешный успех". Данные лица, представляясь экспертами, продвигают не только бесполезную, но также не соответствующую действительности и даже вредоносную информацию. Кроме того, распространение инфоцыганства в нашей стране оказывает негативное воздействие на репутацию реальных экспертов, предоставляющих действительно ценные информационные продукты", - говорится в тексте петиции.