Разобраться с допинговыми скандалами в тяжёлой атлетике поручил Маржикпаев

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев встретился с руководителями и тренерским штабом федерации тяжёлой атлетики и поручил им разобраться с тем, как к казахстанским спортсменам попадает допинг, передаёт BaigeNews.kz.

Представители федерации подвели итоги выступления атлетов на Азиатских играх, а также ознакомили с планами развития этого вида спорта.

На Азиатских играх в Ханчжоу сборная Казахстана завоевала лишь одну бронзовую медаль, несмотря на обещание выиграть "серебро" и две "бронзы".

Маржикпаев поднял остро стоящий вопрос допинга. С начала 2022 года зафиксировано 43 положительных случая применения атлетами запрещённых препаратов.

Из-за допинговых скандалов перед Азиадой произошло полное обновление тренерского состава и руководства федерации. В результате сборная выступила в Ханчжоу не основным составом.

Представители Национального антидопингового центра совместно с Центром спортивной медицины и реабилитации проводят исследования образцов спортивного питания и фармакологических препаратов для выяснение причин массового отстранения спортсменов.

"У нас очень богатая история и хорошие традиции в тяжёлой атлетике. Из-за произошедшего инцидента нельзя просто отказаться от этого вида спорта. Новому руководству и тренерскому штабу нужно разобраться в причинах положительных допинг тестов и выработать план мероприятий по "нулевой" терпимости к применению запрещённых средств", - сказал министр туризма и спорта.

Глава ведомства также дал ряд поручений представителям федерации тяжёлой атлетики: исключить самостоятельное приобретение спортсменами спортивного питания и восстановительных средств, выработать совместно со всеми заинтересованными ведомствами алгоритм закупа фармакологических препаратов, запустить отдельную программу по подготовке спортсменов в абсолютных весах.