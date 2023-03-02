Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом

Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Певица Камшат Жолдыбаева выходит замуж. В социальных сетях появилось видео с её қыз ұзату, передаёт BaigeNews.kz.

На видео экс-солитка группы "КешYOU" и её избранник, актёр Газрет Ержанов сидят за праздничным дастарханом.

Скришот из видео

35-летняя артистка познакомилась с Газретом Ержановым на съёмках популярного отечественного сериала "Рауза". Слухи об их романе появились летом прошлого года. Актёр младше своей избранницы на пять лет.

Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Артисты пока не прокомментировали изменения в своей личной жизни.