Размер средней зарплаты в Павлодарской области озвучил аким региона
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Средняя заработная плата в Павлодарской области составляет 315 тысяч тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.
"Любой труд он должен вознаграждаться. И мы работаем над этим. 57 тысяч работников 63 крупных предприятий региона получили рост зарплаты в размере 16% за этот год. Параллельно мы ведём работу над тем, чтобы количество инвестиционных проектов, а также новых объектов бизнеса появлялось в регионе для того, чтобы у людей было больше выбора в найме работать", — сказал глава региона.
Также Асаин Байханов рассказал, что первая его заработная плата составляла около трёх тысяч тенге.
"Я вырос в простой семье. У меня отец работал в селе сначала простым водителем, потом был комбайнёром, потом был заведующим гаражом и так далее. А мама была простым сельским врачом акушером. Первая моя зарплата действительно была смешная. Что-то около трёх тысяч тенге. Это был 94-й год, со студенческого времени я работал", — добавил он.
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