Размер средней зарплаты в Павлодарской области озвучил аким региона

Средняя заработная плата в Павлодарской области составляет 315 тысяч тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz.

"Любой труд он должен вознаграждаться. И мы работаем над этим. 57 тысяч работников 63 крупных предприятий региона получили рост зарплаты в размере 16% за этот год. Параллельно мы ведём работу над тем, чтобы количество инвестиционных проектов, а также новых объектов бизнеса появлялось в регионе для того, чтобы у людей было больше выбора в найме работать", — сказал глава региона.

Также Асаин Байханов рассказал, что первая его заработная плата составляла около трёх тысяч тенге.