Размер Нацфонда снизился - Нацбанк РК

О факторах, повлиявших на объём валютных активов Национального фонда в октябре, сообщила зампредседателя Нацбанка Казахстана Алия Молдабекова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в результате продолжающегося сокращения баланса центральными банками, а также увеличения объёмов государственного заимствования в США произошёл стремительный рост доходностей облигаций как развитых, так и развивающихся рынков до многолетних максимумов. Значительный рост доходностей облигаций и обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке оказало давление на рынки акций в октябре.

Тем не менее задел роста финансовых рынков, полученный в первой половине года, пока остаётся положительным.

"За 10 месяцев в Нацфонде сложился положительный инвестиционный доход в размере 1,83 миллиарда долларов. Объём валютных активов Нацфонда, согласно предварительным данным, на конец октября составил 56,3 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на сумму порядка 500 миллионов долларов. В то же время размер Нацфонда в октябре снизился. Основной причиной стал существенный объём продаж на внутреннем валютном рынке для выделения трансфертов и покупки акций "КазМунайГаз" по решению правительства. Объём покупки акций составил 500 миллиардов тенге, а в республиканский бюджет в виде трансфертов было перечислено 369,8 миллиарда тенге", - сообщила Молдабекова.

При этом валютные поступления на счета Национального фонда в октябре составили 367 миллионов долларов.