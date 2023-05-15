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Сегодня, 09:04
306
306Фото: sports.kz
Разгромом закончился второй матч Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Сборная Казахстана провела матч с командой Чехии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстан проиграл Чехии со счётом 1:5. У победителей шайбы забросили Якуб Зборжил (9-я минута), Доминик Кубалик (16-я и 59-я), Лукаш Седлак (42-я) и Ян Коштялек (46-я), а в составе сборной Казахстана отличился Максим Мухаметов (32-я). Отметим также, что при счёте 2:0 чехи не реализовали буллит.
Для сборной Казахстана это поражение стало первым на турнире. Напомним, казахстанские хоккеисты стартовали на ЧМ-2023 с сенсационной победы над Норвегией — 4:3 по буллитам. Также впереди у Казахстана матчи в группе со Швейцарией, Канадой, Словакией, Латвией и Словенией.
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