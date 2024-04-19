Разбросанные по посёлку трупы животных возмутили жителей Бестобе

Жители Бестобе Акмолинской области снимают на видео разбросанные в черте посёлка трупы павших животных. Ответственные органы рапортуют, что проблема решена, на место даже выезжала специальная комиссия. Но сельчане присылают новые ролики с мёртвыми лошадьми. По их мнению, в населённом пункте, где люди активно занимаются животноводством, скотомогильник крайне необходим, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жители Бестобе снимают на видео трупы павших лошадей. Причём лежат он не только за посёлком и на окраинах, но и внутри, в микрорайонах.

"Трупы валяются возле домов, где живут люди. Это кошмар какой-то! Мало того, что весь мусор со степи прилетает – чего только там нет. Так ещё по всей округе стихийно разбросаны шкуры, хвосты, копыта и внутренности животных. Нечем дышать, вонь невыносимая. Как я выбросила в Сеть видео, сразу нашёлся хозяин погибшего скота, руководитель животноводческого хозяйства. Обещал убрать и слово сдержал. Но сначала, к слову, я обратилась напрямую к акиму посёлка, но он, зная владельца, не донёс до него информацию. А мне сказал, что передал. Получается, ему это не нужно", – возмутилась местная жительница по имени Надежда.

Местное население просит у властей и ответственных органов большей активности в решении и предупреждении проблемы. Ведь трупы павших лошадей разлагаются прямо на открытой, доступной местности, где ходят люди, играют дети. Такая беспечность, по мнению бестобинцев, загрязняет окружающую среду, может привести к вспышкам инфекционных заболеваний и даже эпидемиям.

"Есть опасность, что продукты распада трупов могут попасть в реку Селета с талыми водами, а ведь оттуда населённые пункта обеспечиваются водой. Уничтожать павший скот нужно правильно – сжигать или захоранивать, как это положено по ветеринарным правилам. Суть наших видео-обращений в том, чтобы ответственные органы сами были заинтересованы и контролировали ситуацию, проводили необходимые мероприятия, отрабатывали с фермерами, а не ждали, пока население поднимет скандал", – прокомментировал местный житель и эко-активист Николай Катчиев.

Между тем, после того, как видео попало в Сеть, неравнодушные жители сняли новое видео – уже как трупы животных массово сжигают, обложив автомобильными шинами. Насколько это цивилизованные и безопасный способ? Оказалось,

"За сжигание трупов животных с использованием автомобильных шин виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 336 Кодекса РК" Об административных правонарушениях", – отметили в ответ на запрос BaigeNews.kz в департамента экологии Акмолинской области.

Напомним, наказание по ней – для физических лиц – 20 МРП, субъектов малого бизнеса или некоммерческие организации – 200, среднего – 300, крупного 500 МРП.

В управлении ветеринарии, в свою очередь, пояснили, что организация санитарной очистки посёлка в данном случае входит в компетенцию местного акима.

В сельском акимате же, в свою очередь, сообщили, что в Бестобе побывала комиссия, куда вошли заместитель акима Степногорска, руководители городских ветеринарной станции и управления санитарно-эпидемиологического контроля, главный специалист департамента экологии и начальник местной полицейской службы.

"В ходе визита хаотично разбросанных на отрытых и доступных территориях трупов погибших животных не обнаружено. Кроме того, комиссия, вместе с представителями Степногорского горводоканала, проверила территории, близко расположенные к водозаборным сооружениям фильтрованной станции питьевой воды. Проверяли наличие трупов животных там и в реке Селета. Не обнаружили", – подчеркнули в акимате Бестобе.

Однако жители с таким выводом категорически не согласны.

"Местные исполнительные органы рапортуют об отсутствии трупов животных, но всё не так однозначно. Возможно, комиссия проехала по чистым местам или её провезли там, где уже навели порядок, благодаря активности местного населения. Но, как показывает ситуация, кое-где трупы всё же лежат", – возразил Катчиев.

В подтверждение – фотографии, сделанные вечером 19 апреля.

"На улице Покрышкиной лежат два дохлых жеребёнка. Как я поняла, выбросили хозяева. Это ужас какой-то, примите уже меры", – обратилась к акимату в очередной раз местная жительница.

Но акимат Степногорска, будучи уверенным, что всё в порядке, направил рекомендацию коллегам из соседнего Ерейментауского района – провести мониторинг территорий, прилегающей к Бестобе и прибрежной у реки Селета на предмет трупов погибших сельхозживотных.

Бестобинцы жалуются, что уже много лет просят у начальников всех уровней построить, наконец, скотомогильник. В посёлке, где жители в большинстве своём занимаются животноводством, он обязательно должен быть.

"Всякий раз мы выражаем свою обеспокоенность, но дальше разговоров дело не идёт. В советское время, кстати, скотомогильник был, но вот уже больше тридцати лет специального места для складирования, захоронения и уничтожения павшего скота нет. Как будто это только нас должно волновать. У нас и без того, благодаря золотодобыче и близости урановых рудников экология оставляет желать лучшего, так ещё и это. Местячковый вопрос, можно же решить и держать на контроле. Почему мы вечно должны бегать с камерами и добиваться общественного резонанса?", – возмущаются люди.

В ответ на эту претензию в акимате сообщили, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство скотомогильника. На сегодня уже определён подрядчик, договор заключён в феврале.

Напомним, в этом году акмолинские фермеры жалуются на массовый падёж скота. Причина – сильные морозы в феврале и голод, нехватка кормов.

ФотоАсель Турар.