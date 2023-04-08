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Вчера, 23:12
237
237Фото: otyrar.kz
Районный аким Шымкента прокомментировал информацию о его задержании
Информация о задержании акима Енбекшинского района Шымкента распространяется в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Журналисты связались по телефону с акимом Досболом Есильбеком чтобы получить комментарий от первого лица.
Глава Енбекшинского района заявил, что информация о его задержании — ложная. Он находится на рабочем месте, намечена встреча с населением.
Досбол Куздикбаевич намерен выяснить, кто распространяет фейковые новости и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
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