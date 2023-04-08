  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Районный аким Шымкента прокомментировал информацию о его задержании
otyrar.kz Вчера, 23:12
237
Вчера, 23:12
237
Фото: otyrar.kz

Районный аким Шымкента прокомментировал информацию о его задержании

Информация о задержании акима Енбекшинского района Шымкента распространяется в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Журналисты связались по телефону с акимом Досболом Есильбеком чтобы получить комментарий от первого лица.

Глава Енбекшинского района заявил, что информация о его задержании — ложная. Он находится на рабочем месте, намечена встреча с населением.

Досбол Куздикбаевич намерен выяснить, кто распространяет фейковые новости и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:12
237
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх