Районный аким Шымкента прокомментировал информацию о его задержании

Фото: otyrar.kz

Информация о задержании акима Енбекшинского района Шымкента распространяется в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Журналисты связались по телефону с акимом Досболом Есильбеком чтобы получить комментарий от первого лица.

Глава Енбекшинского района заявил, что информация о его задержании — ложная. Он находится на рабочем месте, намечена встреча с населением.

Досбол Куздикбаевич намерен выяснить, кто распространяет фейковые новости и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.