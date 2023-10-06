Равный доступ и индивидуальный подход: как повышают компетенции учителей в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что неотъемлемым правом каждого ребёнка является право на получение качественного школьного образования. Здесь ответственная роль отведена педагогам. В век стремительных перемен и преобразований учителям необходимо всё время обучаться, повышать квалификацию для того, чтобы быть впереди своих учеников.

О том, как сегодня проходит повышение квалификации учителей, в беседе с журналистом BaigeNews.kz рассказала директор департамента образовательных программ и посткурсового сопровождения Национального центра повышения квалификации "Өрлеу" Гулияш Ниязова.

- Гулияш Балкеновна, какая работа проводится центром "Өрлеу" в рамках поручений главы государства по повышению компетенций педагогов и улучшению качества образования?

- Уставная деятельность Национального центра "Өрлеу" заключается в повышении квалификации и обучении взрослых на всех уровнях и во всех формах обучения, обеспечение непрерывного профессионального развития педагогов дошкольного, среднего, дополнительного образования, технического профессионального, а также преподавателей высших учебных заведений. Учитывая это, Центр разрабатывает образовательные программы в соответствии с направлениями, которые сформулированы по итогам мониторинга и исследований потребностей педагогов всех этих уровней. Центр в обязательном порядке к этим образовательным программам разрабатывает и применяет на практике учебно-методические комплексы, презентации и другие новые технологии по обеспечению мотивации у педагогов, повышению интереса в освоении тех или иных наиболее эффективных методов работы с обучающимися.

Следующее направление, которым занимается Национальный центр повышения квалификации - это посткурсовое сопровождение педагогов. Скажем, педагог освоил образовательную программу. В течение года Центр будет оказывать ему методическую поддержку и консультации. Это делается для того, чтобы обеспечить качественное освоение программы или достичь ожидаемых результатов. Педагог начинает основательно применять на практике навыки, которые он получил во время курсов повышения квалификации. Если есть какие-то сложности, обращается к нам. Кроме этого, преподаватель наших курсов посещает занятия, наблюдает, насколько правильно действует педагог, верно ли применяет методы. Исходя из этого даёт рекомендации. Это способствует становлению высокого уровня педагога.

Кроме этого, Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" занимается прикладными исследованиями. Сегодня есть некоторые направления и наработки в рамках проектов фонда Сорос.

Центр издаёт журнал, через который оказывает методическую поддержку всем педагогам страны, независимо от уровня обучения, категории и квалификации.

- Центр "Өрлеу" должен давать направление педагогам, верно? Какое это направление? В целом, каковы цели вашего центра?

- Главная цель нашего Центра – это обеспечение национальной системы образования высокоподготовленными педагогами и развитие профессиональных компетенций. Таким образом мы участвуем в реализации образовательной политики Республики Казахстан.

- Сколько учителей прошло повышение квалификации в 2023 году?

- Около 100 тысяч педагогов планируется обучить в 2023 году. По состоянию на 4 октября, курсы повышения квалификации прошли 9 264 педагогов дошкольных организаций, 65 367 педагогов среднего образования. Сюда относятся специальные, коррекционные педагоги, педагоги-ассистенты, дефектологи, логопеды, а также те, кто обучился по программе менеджмента. Данная программа направлена на обеспечение освоения руководителями организаций дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, навыков и компетенций в управлении качеством.

- На данный момент, какой профессиональный уровень у педагогов в нашей стране? Какую оценку Вы дадите?

- В целом в стране 456 135 педагогов. Из них педагогов-мастеров – 4 103, педагогов-исследователей – 78 915, педагогов-экспертов – 90 393, педагогов-модераторов – 93 077 человек. Есть у нас педагоги, которые имеют категории по ранее действовавшей аттестационной системе. Педагогов второй категории – 29 594, первой категории – 14 728. Как показывают статистические данные, 193 809 человек – это педагоги, которые только приступили к работе и ещё не подтвердили свою категорию.

Согласно нормативным документам, педагог должен проходить аттестацию для подтверждения квалификации один раз в пять лет. А курсы повышения квалификации - раз в три года. Мы предполагаем, что число педагогов без категории, которые ещё не подтвердили или не успели подтвердить, на следующий год увеличится. Таким образом, у нас более 50 процентов педагогов подтверждают свою квалификацию. То есть эти педагоги обладают профессиональными навыками для того, чтобы обеспечить качество образования в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования.

- Что входит в программу курсов повышения квалификации учителей? Как проходит обучение? Опишите процесс подробнее.

- Согласно приказу министерства просвещения, в обязательном порядке осуществляется мониторинг потребностей педагогов. Педагог делает запрос: в рамках какой темы, какого направления ему необходимо повысить те или иные профессиональные компетенции, навыки. Поэтому первым делом проводится мониторинг, анализируется, систематизируется тематический план повышения квалификации. Затем всем филиалам "Өрлеу" местные управления образования представляют список педагогов, которые должны будут проходить курсы повышения квалификации.

Учитывая результаты мониторинга, потребностей управления образования, у нас систематизируются темы и обновляются или разрабатываются новые образовательные программы повышения квалификации. Они проходят экспертизу на нескольких уровнях - внутренняя экспертиза, экспертиза коллегиальными органами Национального центра повышения квалификации "Өрлеу" - учебно-методические и академические советы.

После этого направляются в экспертные советы при министерстве просвещения. Получаем обратную связь, по необходимости запускаем программу или дорабатываем содержание. Если содержание доработали, направляем на повторную экспертизу. Получаем заключение.

Это говорит о том, что программу можно запускать. По ней можно повышать квалификации педагогов. После это составляется график реализации образовательных программ, то есть организации курсов повышения квалификации. Каждый день через каждые две недели у нас идёт постоянный поток педагогов, которые повышают свои квалификации по тем или иным темам.

- Как формируются группы?

- В группах у нас не более 25 педагогов. Ранее были трёхмодульные программы: вводные, содержательные и направленные на развитие личностных и профессиональных компетенций педагога. В этом году мы разрабатываем пятимодульную образовательную программу.

Первый модуль ориентирован на пояснение, формирование единого понимания нормативных требований, образовательной политики Республики Казахстан в зависимости от уровня образования, предмета обучения. Второй модуль – это формирование ценностных оснований, определение гражданских позиций, экологическое, семейное воспитание, формирование этнокультурных пониманий обучающихся. Третий и четвёртый модули – ключевые, потому что ориентированы на формирование новых знаний в преподавании предмета, обеспечение применения педагогами методов обучения, информационных, инновационных технологий в обучении, практико-ориентированность педагога. Пятый модуль направлен на развитие IT-компетенций и умений проектировать собственную деятельность, планировать и представлять результаты своей профессиональной, исследовательской деятельности.

Самое главное новшество наших образовательных программ – это то, что теперь у педагогов будет возможность выбирать. То есть в каждой образовательной программе, которая разработана на 160 часов, будет обеспечена уровневость. Будут представлены три траектории. Первый – продолжающий. По нему могут проходить курсы повышения квалификации все, кто желает. В основном это ориентировано на педагогов-модераторов, педагогов-стажёров, тех, кто работает второй, третий год. Второй уровень – это дифференцированный. Именно эта траектория ориентирована на то, чтобы формировать у педагогов профессиональные компетенции работы с обучающимся. В том числе и с учащимися, у которых есть некоторые сложности в освоении учебной дисциплины и которые показали результаты ниже, чем сверстники. Следующая траектория – это индивидуальная. Она разрабатывается с учётом потребностей каждого педагога. На формирование профессиональных навыков у педагогов по обеспечению углубленного изучения той или иной дисциплины, по работе с одарёнными детьми. Таким образом, обеспечивается освоение методов и подходов по работе с детьми, у которых есть конкретные потребности. Учитываются запросы обучающихся с особыми образовательными потребностями. Обеспечивается инклюзивность.

- Как часто обновляется программа и подходы? Учитываются ли современный подход и международный опыт?

- Одна программа может быть реализована в течение трёх лет. Через три года в обязательном порядке обновляется и разрабатываются новые. Мы всегда смотрим на результаты международных сравнительных исследований, где позиция Казахстана тоже есть. Учитываем результаты единого национального тестирования, мониторинга образовательных достижений обучающихся. В любом случае мы вносим обновления в действующие образовательные программы. Но это не говорит о том, что мы должны обновлять и сразу запускать. Если даже мы вносили туда дополнения, незначительные обновления, в любом случае эта программа проходит экспертизу в коллегиальных органах, экспертном совете. У нас процесс разработки образовательных программ не останавливается. Он идёт в соответствии с планами Центра и с учётом нормативных документов министерства просвещения.

- Предусмотрено ли обучение в онлайн-формате для учителей из отдалённых сёл?

- Согласно национальной политике необходимо исключать разницу между педагогами сельской местности и города. Точно также нужно исключать и разницу в учебных достижениях обучающегося сельской школы и городской школы. Поэтому педагог – это ключевое лицо в реализации образовательной политики нашей страны. Каждому педагогу уделяется соответствующее внимание. Мы не делим так, что педагог сельской местности будет обучаться онлайн, педагог города – офлайн.

Согласно нашим требованиям каждый педагог должен проходить обучение в офлайн формате. Нужно обеспечить субъект – субъектное взаимодействие. Тогда будет результат. Потому что в рамках этого курса предусматриваются разные формы повышения квалификации: индивидуальная, групповая работа, работа с партнёром. Для этого создаются все условия. Конечно, если мы будем реализовывать программу нового формата на 160 часов, то там будем применять смешанный формат.

- С какими трудностями сталкиваются учителя при работе с детьми? Учитываете ли вы в формировании своих программ эти трудности?

- Трудности нынешнего мира и трудности даже пятилетней давности – это огромная разница. Сейчас у ученика завышенные требования к себе, к педагогам. Мы всегда проводим мониторинг. Через опросники мониторинговых исследований мы имеем возможность систематизировать эти трудности. У нас ежегодный мониторинг проводится до октября. В сентябре 2023 года мы получили результат опросника, в котором участвовало 66 581 педагог. Систематизировав результаты опросника, мы выделили ряд проблем, которые требуют срочных мер. Например, 25 процентов педагогов, участвовавших в анкетировании, показывают, что у них есть сложности в организации образовательного процесса, связанные с правильным оказанием поддержки.

- Какие новшества планируете ввести в обучение в ближайшее время?

- Мы будем обеспечивать качество образования на основе положения, над которым сейчас работам. Учитывать все механизмы обеспечения качества, начиная от управления, завершая мониторингом и оценкой эффективности образовательной программы. Кроме того, будем обеспечивать дифференциацию или уровневость с учётом квалификационной подготовленности и категории педагога. Это означает, что начинающий педагог и педагог-мастер не будут обучаться по одной и той же программе.

Ещё одним новшеством будет обеспечение разработки и функционирования национальной платформы непрерывного профессионального развития педагога.