15 курсантов нацгвардии заразились корью в Петропавловске

На сегодняшний день в СКО зарегистрировано 49 подтверждённых случаев кори, 15 из них среди курсантов Академии Нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"В СКО зарегистрировано 77 случаев подозрения на корь. Из них 49 подтверждены лабораторно. В прошлом году заболевание за аналогичный период вообще не регистрировалось", - сообщил главный санврач области Асет Жуматаев.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в возрастной категории 17 лет и старше.

"В военном институте среди курсантов зарегистрировано 15 подтвержденных случаев кори. Сейчас проводится в течение 72 часов вакцинация тех лиц, у кого отсутствует документальное подтверждение о получении прививки", — сообщил Асет Жуматаев.

По его данным карантин в учреждении не вводили. Но все контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего с начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев кори, из них 83% — среди детей до 14 лет.