Рассылку о Дне насилия прокомментировали в МВД Казахстана
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В TikTok и других социальных сетях распространяют информацию о Международном дне насилия, который якобы состоится 24 апреля. В МВД Казахстана выступили с заявлением на этот счёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам пользователей, в этот день мужчины будут нападать на женщин. Слабому полу советуют вооружиться или остаться дома.
Как отметили в МВД, рассылка, которая началась с англоязычного поста, является фейком.
Установлены два владельца аккаунтов в TikTok, которые распространили информацию о “24 апреля” на территории Республики Казахстан. С ними проведена профилактическая беседа.
Полиция предупреждает об ответственности за распространение ложной информации по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП или ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет.
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