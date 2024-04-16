Рассылку о Дне насилия прокомментировали в МВД Казахстана

В TikTok и других социальных сетях распространяют информацию о Международном дне насилия, который якобы состоится 24 апреля. В МВД Казахстана выступили с заявлением на этот счёт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам пользователей, в этот день мужчины будут нападать на женщин. Слабому полу советуют вооружиться или остаться дома.

Как отметили в МВД, рассылка, которая началась с англоязычного поста, является фейком.

Установлены два владельца аккаунтов в TikTok, которые распространили информацию о “24 апреля” на территории Республики Казахстан. С ними проведена профилактическая беседа.

Полиция предупреждает об ответственности за распространение ложной информации по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 000 МРП или ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет.



