Рассылки о стрельбе в школах Павлодара: в отделе образования прокомментировали ситуацию

Сообщения, распространяемые в мессенджере WhatsАpp, стали поводом массовой паники среди родителей и учеников в Павлодаре. Ситуация прокомментировали в городском отделе образования, сообщив, что за парты сегодня не сели порядка 22 тысяч детей, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Сообщения о якобы готовящемся теракте к вечеру 4 февраля в родительских чатах обернулись заявлениями о том, что детей не отпустят на занятия. К утру 5 февраля стало ясно, что ажиотаж все же спровоцировал отсутствие школьников за партами.

В течение дня возле павлодарских школ можно было заметить полицейских. Между тем, сегодня ситуацию прокомментировали в городском отделе образования, сообщив, что школу пропустили почти 22 тысячи учеников.

"Сегодня 5 февраля 2024 года в школах области учебный процесс проходит в штатном режиме. Отмены и сокращения занятий, переводов на дистанционный формат не было. Имелись случаи неявки детей в школу, но с родителями обучающихся проводится разъяснительная работа о распространении информации несоответствующей действительности", - сообщили в отделе образования города Павлодара.

Между тем, 12 процентов учащихся не сели за парты сегодня по уважительным причинам, среди которых заболевание, заявление и так далее. Педагоги отмечают, в школах созданы все необходимые условия для безопасности. В частности есть камеры наблюдения, тревожные кнопки, системы оповещения: все это подключено и взаимодействует с полицейскими. Вместе с тем, в учебных заведениях работают специализированные охранники, которые сегодня, к слову, трудились в усиленном режиме.

"Проводится работа среди педагогического коллектива, персонала и учащихся по ознакомлению и разъяснению "Алгоритма действий сотрудников, обучающихся и воспитанников организаций образования при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозы совершения акта терроризма", - отметили в отделе образования.

Проводят также учения для отработки экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, в которых принимают участие школьники и педагоги.

Напомним, ранее в ДП Павлодарской области рассказали о рассылках с содержанием о якобы готовящихся в школах стрельбе и взрывах. В полиции назвали эти сообщения фейковыми.