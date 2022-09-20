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  • Расследуется факт завышения цен на электроэнергию в Экибастузе - АФМ
pixabay.com Сегодня, 11:17
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Фото: pixabay.com

Расследуется факт завышения цен на электроэнергию в Экибастузе - АФМ

Департаментом АФМ по Павлодарской области начато расследование по признакам монополистической деятельности в отношении компании, осуществляющей подачу и распределение электрической энергии на территории Экибастуза, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

У финансовых правоохранителей имеются подозрения о включении в отчетность 2019-2020 гг. сделок с неблагонадежными предприятиями по оказанию ремонтных работ на сумму более 583 миллионов тенге, что могло повлиять на повышение тарифа в указанный период.

Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.

Видео: АФМ
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#АФМ #Экибастуз
Сегодня, 11:17
20
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