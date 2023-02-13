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exk.kz Сегодня, 14:12
310
Сегодня, 14:12
310
Фото: exk.kz

Расследование в отношении "Яндекс.Такси" приостановлено - АЗРК

В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК РК) приостановили расследование в отношении "Яндекс.Такси" в связи с судебными разбирательствами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, сотрудники агентства провели анализ рынка информационно-диспетчерских служб такси за 2020-2021 годы. Результаты проверок показали, что "Яндекс.Такси" положение компании позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения услуг на рынке.

"Доля рынка "Яндекса" в Алматы составила в 2020 году – 83,78 процента, в 2021 году – 84,34 процента. По Астане в 2020 году - 60,7 процента, в 2021 году - 67,3 процента. Необходимо отметить, что "Яндекс.Такси" препятствовало в проведении анализа, путём уклонения от предоставления информации о деятельности сервиса, что подтвердилось по результатам судебных разбирательств", - говорится в сообщении. 

В этой связи по многочисленным жалобам водителей и потребителей сервиса, в отношении компании начато антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен. 

"Комиссия Яндекс.Такси является самой высокой на рынке и начинается от 17 процентов с учётом НДС. Помимо, "Яндекс.Такси" комиссию от четырёх процентов с водителей взимают таксопарки-партнёры. Данные обстоятельства приводят к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса. "Яндекс.Такси" обжаловало приказ антимонопольного органа о начале расследования", - сообщили в АЗРК.

Суд первой инстанции учёл доводы агентства по защите и развитию конкуренции и встал на сторону ведомства.

"При таких обстоятельствах, иск "Яндекс.Такси" в части признания незаконными действий антимонопольного органа подлежит отказу в удовлетворении, поскольку в суде не установлены какие-либо незаконные действия со стороны ответчика при принятии приказа. При этом судом принято решение отменить часть проверяемого периода, в связи с отсутствием анализа товарного рынка за период 2022 года. Таким образом, в настоящее время АЗРК проводится анализ товарного рынка за 2022 год, однако, "Яндекс. Такси" вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора. В этой связи, в отношении Яндекс такси составлен протокол об административном правонарушении", - подытожили в агентстве.

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#Яндекс такси #АЗРК #расследование #конкуренция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:12
310
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