Расследование уголовного дела обсудили на приёме уполномоченного по правам человека

Фото: Уполномоченный по правам человека в РК

Жительница Алматы пожаловалась уполномоченному по правам человека Артуру Ластаеву во время его личного приема на органы досудебного расследования, передаёт BaigeNews.kz.

Жительница Алматы во время онлайн-приема уполномоченного по правам человека Артура Ластаева заявила о несогласии с действиями органов досудебного расследования, решениями прокуратуры и подробно рассказала об имеющихся недостатках в уголовном деле.

Артур Ластаев разъяснил принцип невмешательства в деятельность следствия. Он также рекомендовал обратившейся алматинке предоставить дополнительные материалы для изучения с последующим предоставлением письменного ответа.

Отмечается, что прием граждан - это возможность лично рассказать об обстоятельствах дела, поделиться своим видением по вопросам соблюдения прав человека, получить необходимые разъяснения и консультации.

Как отметили в пресс-службе уполномоченного по правам человека, в январе Артур Ластаев, его региональные представители и центральный аппарат осуществили 245 приемов.