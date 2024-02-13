Расследование уголовного дела обсудили на приёме уполномоченного по правам человека
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Жительница Алматы пожаловалась уполномоченному по правам человека Артуру Ластаеву во время его личного приема на органы досудебного расследования, передаёт BaigeNews.kz.
Жительница Алматы во время онлайн-приема уполномоченного по правам человека Артура Ластаева заявила о несогласии с действиями органов досудебного расследования, решениями прокуратуры и подробно рассказала об имеющихся недостатках в уголовном деле.
Артур Ластаев разъяснил принцип невмешательства в деятельность следствия. Он также рекомендовал обратившейся алматинке предоставить дополнительные материалы для изучения с последующим предоставлением письменного ответа.
Отмечается, что прием граждан - это возможность лично рассказать об обстоятельствах дела, поделиться своим видением по вопросам соблюдения прав человека, получить необходимые разъяснения и консультации.
Как отметили в пресс-службе уполномоченного по правам человека, в январе Артур Ластаев, его региональные представители и центральный аппарат осуществили 245 приемов.
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