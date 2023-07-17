Расширение моста через реку Есентай завершат раньше срока - акимат Алматы

Фото: пресс-служба акима Алматы

Это позволит улучшить безопасность и комфорт горожан перед увеличением транспортного потока в новом учебном году.

Аким Алматы Ерболат Досаев поручил завершить реконструкцию транспортного моста через реку Есентай до 1 сентября, передаёт Baigenews.kz.

Это позволит улучшить безопасность и комфорт горожан перед увеличением транспортного потока в новом учебном году.

Чтобы сократить сроки ремонта в два раза, работы идут в две смены. В результате мост будет расширен до восьми транспортных полос и установлены пандусы для людей с особыми потребностями.

Пешеходные мосты будут построены до середины октября, а прилегающая территория благоустроена до февраля следующего года.

Работы ведутся при полном соблюдении строительных норм и правил безопасности. Движение на мосту открывается поэтапно: на сегодня проведены работы и открыто движение на мосту с южной стороны участка.