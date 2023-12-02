Расшифровку аудиосообщений в Telegram сделали доступной для всех, но с ограничениями

Появилась новая версия мессенджера Telegram для операционных систем iOS и Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

В числе нововведений — рекомендации похожих каналов: присоединяясь к какому-либо каналу, пользователь увидит список похожих публичных каналов — они подбираются приложением автоматически. Кроме того, теперь можно делать перепосты историй друзей и каналов, при этом историю можно дополнить своим текстом, аудиодорожкой или видеокомментарием. И можно выбрать круг пользователей, которые смогут увидеть перепост. Разработчики отмечают, что в целях защиты конфиденциальности можно сделать перепост только таких историй, которые видны всем.

Кроме того, в новой версии Telegram 10.3 стала доступна расшифровка голосовых и видеосообщений для всех пользователей, напомним, с прошлого года такая возможность появилась у владельцев Premium-подписки. Эта функция позволяет быстро прочесть содержание аудиосообщения и даже перевести его на другой язык. Правда, пользователи без подписки могут расшифровать всего 2 сообщения в неделю, тогда как в Premium-варианте их количество не ограничено. Разработчики отмечают, что эта возможность появится в различных регионах постепенно.

Также у пользователей появилась возможность добавлять поверх историй видеосообщения со своими комментариями или просто красноречивым выражением лица. Такие видеосообщения можно редактировать: менять размер, перемещать в любую точку экрана, а также выбирать момент начала и окончания.

Появились и новые функции для Premium-подписчиков, в частности возможность выбрать уникальные цветовые сочетания с логотипами для профиля, чтобы дополнительно подчеркнуть индивидуальность страницы, а также установить индивидуальные обои для отдельных чатов как себе, так и собеседнику ("бесплатные" пользователи могут использовать разные обои для чатов только у себя).